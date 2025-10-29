Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α’ Αθήνας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η στέγη είναι δικαίωμα».

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α’ Αθήνας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η στέγη είναι δικαίωμα: Οι προτάσεις του προοδευτικού χώρου για τη στεγαστική κρίση», την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 6:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50).

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν ο γραμματέας της πολιτικής οργάνωσης «Κόσμος» Πέτρος Κόκκαλης, η βουλεύτρια και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου, καθώς και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης» Κώστας Ζαχαριάδης.

Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει ο επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ένα, Βασίλης Δελής.

Τον συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπαϊράμογλου.