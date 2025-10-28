«Η 28η Οκτωβρίου μας θυμίζει το έρεβος του πολέμου και την αξία της ειρήνης» επισημαίνει.

Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, οΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας τους αγώνες του ελληνικού λαού για ελευθερία, δημοκρατία και ειρήνη.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του: «Η 28η Οκτωβρίου αναδεικνύει το διαχρονικό μεγαλείο της θέλησης του ελληνικού λαού για Ελευθερία και επαναφέρει στο προσκήνιο τις μεγάλες αξίες που τον διέκριναν στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές: την αυταπάρνηση, τη θυσία, την αλληλεγγύη, τον πατριωτισμό, τη συλλογικότητα. Τιμούμε τον Άγνωστο Στρατιώτη που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα και τη λευτεριά. Η εποποιία του ’40, η Εθνική Αντίσταση, ο ηρωισμός μες στα χαλάσματα, δεν έπληξαν μόνο τον ναζισμό, τους ντόπιους συνεργάτες του κι αυτούς που αδίστακτα πλουτίζουν από τα βάσανα των συμπατριωτών τους.

Χάραξαν ταυτόχρονα μια νέα πορεία για τον λαό και αποτέλεσαν την μαγιά των μετέπειτα κοινωνικών αγώνων και κατακτήσεων. Απέναντί μας βρίσκεται και σήμερα ο φασισμός, απροκάλυπτος ή συγκαλυμμένος. Βρίσκεται η απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών και κατακτήσεων του ελληνικού λαού. Η αντεπίθεση των ρατσιστικών ιδεών, του μίσους, της διαίρεσης και της διχόνοιας. Η μεγάλη διαφθορά και η υπονόμευση του πολιτικού συστήματος. Η καταδίκη της κοινωνικής πλειοψηφίας σε μια καθημερινότητα στερημένης από αξίες, ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, ανθρωπισμό και στοιχειώδη ευημερία.

Το έπος του 1940 μας διδάσκει και μας καλεί. Θα σταθούμε αντάξιοί του πολεμώντας τον φασισμό και κάθε τι που επιβουλεύεται τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητά μας, στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στην ακατάβλητη θέλησή μας για κοινωνική δικαιοσύνη και μια καλύτερη ζωή. Το αξίζουμε, το δικαιούμαστε και είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε. Η 28η Οκτωβρίου μας θυμίζει το έρεβος του πολέμου και την αξία της ειρήνης. Ειρήνη για την πατρίδα μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή μας. Ειρήνη στην Ευρώπη, ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο. Το σύνθημα παραμένει μετά τη λήξη του ΒΠΠ, «ποτέ ξανά πόλεμος, ποτέ πια φασισμός». Αυτό σημαίνει εξωτερική πολιτική με στόχο τη διπλωματία και την ειρήνη και οικονομίες ειρήνης και όχι πολέμου».