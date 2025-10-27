«Ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του Πρωθυπουργού έχει εν τέλει πολύ χιούμορ», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρηση του», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του Πρωθυπουργού έχει εν τέλει πολύ χιούμορ. Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί η αποστροφή "δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις" , στο στόμα του Πρωθυπουργού:

-Που επί πέντε χρόνια προσποιείται τον ανήξερο για ένα σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο φόρτωσε πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων.

-Που έστησε μια αντισυνταγματική φαρσοκωμωδία στη Βουλή για να μπει ασπίδα σε δύο υπουργούς του, ώστε να μην τεθούν στην έρευνα της Δικαιοσύνης.

-Που κομματικά στελέχη του, οπως ο "Φραπές" και η Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν επίδειξη jaguar.

Μεχρι στιγμής η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια διαλεύκανσης του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που ζητούν τον έλεγχο. Ο Πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον "ήρωα της διαφάνειας". Θα ήταν κωμωδία, αν δεν ήταν μια θλιβερή τραγωδία. Η αλήθεια, όμως, είναι πως λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του σε ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς. Η κάθαρση θα έρθει μόνο με την αποχώρηση του και την ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρειη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.