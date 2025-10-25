Το ενδεχόμενο να βρουν μπροστά τους ένα κόμμα Τσίπρα ή και ένα κόμμα Τεμπών ανησυχεί τους βουλευτές που φοβούνται πλέον για την επανεκλογή τους.

Το ερώτημα «τι δεν κάνουμε καλά;» που ανακοίνωσε ότι θα θέσει στα κομματικά όργανα, στην πρώτη ευκαιρία, ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Κοζάνης, Π. Κουκουλόπουλος απασχολεί βουλευτές και στελέχη που το συζητούν μεταξύ τους αφού δεν γίνεται διάλογος σε θεσμικό επίπεδο.

Οι αλλαγές που έγιναν στην ανθρωπογεωγραφία της Χαριλάου Τρικούπη δεν έφεραν αέρα ανανέωσης αλλά, αντίθετα, δημιούργησαν σε πολλούς την εντύπωση κόπωσης και μιζέριας.

Το κλίμα είναι βαρύ στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στασιμότητα, γιατί τα όργανα του κόμματος δεν λειτουργούν και γιατί τίποτα δεν δείχνει ότι υπάρχει στρατηγική ανάκαμψης με αρχή, μέση και τέλος.

Η ατμόσφαιρα επιδεινώνεται λόγω της ρευστότητας στην πολιτική ζωή που καθιστά δραματικό το κενό πολιτικής έκφρασης της κοινωνικής αντιπολίτευσης. Το κυβερνών κόμμα φθείρεται, δεξιά της ΝΔ υπάρχει δυναμισμός και στον προοδευτικό χώρο κατακερματισμός και πολιτική αδυναμία.

Το ΠΑΣΟΚ έχασε το momentum που δημιουργήθηκε μετά την ΔΕΘ και στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων καταγράφεται απογοήτευση της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών από την αντιπολίτευση που ασκεί.

Παρόλο που δεν έχει γίνει κάποιο σοβαρό λάθος, ενώ η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κατά κοινή ομολογία εξαιρετική και με δεδομένη τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση να ανακτήσει την αξιοπιστία της, κάτι λείπει από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν του επιτρέπει να προβληθεί ως πολιτική δύναμη που διεκδικεί την εκλογική νίκη.

Η κατάσταση θα γίνει αδιέξοδη εφόσον δημιουργηθούν νέα κόμματα που θα απευθύνονται και στο κοινό του ΠΑΣΟΚ. Το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποια πολιτική πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πιο ορατό πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ που, τότε, θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να διεκδικεί ξανά τη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά, έχοντας πια ξεπεράσει τον κίνδυνο Κωνσταντοπούλου. Πόσο μάλλον αν, πλησιάζοντας στις εκλογές, μέσα από το κίνημα των Τεμπών προκύψει κάποιο κόμμα με την υποστήριξη της δημοφιλέστατης Μαρίας Καρυστιανού.

Οι φωνές που ωθούν σε εγκατάλειψη της στρατηγικής της αυτονομίας υπέρ των προοδευτικών συγκλίσεων πληθαίνουν στο χώρο της κεντροαριστεράς και θα αρχίσουν να ακούγονται εντονότερα και περισσότερο, όχι μόνο από τον Χάρη Δούκα.