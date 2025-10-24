Νέο επεισόδιο στη βεντέτα Πολάκη-Γεωργιάδη σήμερα στη Βουλή, με φόντο τις δικαστικές τους διαμάχες αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Υγείας μιλώντας στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κάλεσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να «μην πάρει αναβολή πάλι στο δικαστήριο», με τον δεύτερο να του απαντά με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος.

Α.Γεωργιάδης: Να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

Π. Πολάκης: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι

Α. Γεωργιάδης: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

Π.Πολάκης: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

Α. Γεωργιάδης: Ε, τότε να τον αλλάξετε

Π. Πολάκης: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω

Α.Γεωργιάδης: Σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται όλο αυτό.

Η βεντάλια της αντιπαράθεσης άνοιξε όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στη Μερώπη Τζούφη για τις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας, ανέφερε: «Προφανώς τα απόλυτα ποσά που δίνονται τώρα είναι μεγαλύτερα γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ. Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη. Ψήφισαν Μητσοτάκη έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι;».

Ο Παύλος Πολάκης αντέδρασε από το έδρανό του και ακολούθησε η εξής στιχομυθία.

Π. Πολάκης: Ο «Φραπές» πλούτισε.

Α. Γεωργιάδης: Ο «Φραπές» είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας.

Π. Πολάκης: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο «Φραπές». Του Αυγενάκη.

Α. Γεωργιάδης: Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

Η αντιπαράθεση των δύο συνεχίστηκε και για τις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας.

Π. Πολάκης: Πού τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα.

Α. Γεωργιάδης: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο

Π. Πολάκης: Λες ψέματα.

Α. Γεωργιάδης: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο. Πάει ο δικηγόρος του ζητάει αναβολή

Π. Πολάκης: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι το είπες ψέμα και γυρνάς στα δικαστήρια

Α. Γεωργιάδης: Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο

Π.Πολάκης: Λες ψέματα

Α. Γεωργιάδης: Πίνακας της Eurostat. Ένα απλό google search. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search

Το επεισόδιο έληξε με την αποχώρηση του Παύλου Πολάκη από την αίθουσα.