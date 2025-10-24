Αλλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, ανέφερε χθες σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας.

Η «καθαριότητα» είναι μέρος της «φροντίδας» του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, δήλωσε στο Action24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στέλνοντας μήνυμα προς το υπουργείο Άμυνας, στον απόηxο του μπρα ντε φερ Δούκα-Δένδια (-Μαξίμου).

«Η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Εκείνο, με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί για την καθαριότητα, μέρος της "φροντίδας" είναι η "καθαριότητα", όπως και για την ανάδειξη του Μνημείου», υπογράμμισε. Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».

Ο Π. Μαρινάκης πρόσθεσε πως «το πιο κρίσιμο είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει με απόλυτο επαγγελματισμό, για άλλη μια φορά, η ελληνική αστυνομία, για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο - αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις - να ακυρώσει στην πράξη την τροπολογία».

Σχολιάζοντας την απόφαση του κ. Δένδια να αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία την αρμοδιότητα της καθαριότητας, μετά την άρνηση του δημάρχου Αθηναίων, ο κ. Μαρινάκης, αφού πρώτα ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει «κανένα θέμα» με τον υπουργό Άμυνας, τόνισε : «Είναι φιλότιμη η προσπάθεια της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων ενημέρωσης να δημιουργήσουν ένα θέμα στην πιο συμπαγή κυβερνητική πλειοψηφία(...) Προβλέπεται κάτι τέτοιο από την τροπολογία. Ξαναλέω, ότι επιχειρησιακά θα αξιολογήσει και ο αρμόδιος υπουργός και συνολικά η ηγεσία του υπουργείου πώς θα κάνει πράξη όλα όσα προβλέπει η τροπολογία σε σχέση με τις δικές τους αρμοδιότητες».

Σχολιάζοντας χθεσινή δήλωση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο Π. Μαρινάκης είπε: «Το "καλή τύχη" ο κ. Δούκας νομίζω χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά. Μέχρι τις επόμενες εκλογές».

