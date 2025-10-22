«Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές του κ. Μητσοτάκη»

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στο TRT TV τόνισε ότι η τροπολογία για τον Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί εκδήλωση αντιδημοκρατικών λογικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξιοποίηση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι για την ψήφιση της τροπολογίας δείχνει εκδικητική διάθεση απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και στην κοινωνία συνολικά.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η κοινωνική διαμαρτυρία είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία και κατήγγειλε θεσμικές εκτροπές που επιλύουν εσωκομματικά προβλήματα εις βάρος της θεσμικής ομαλότητας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιβάρυνση της πλειοψηφίας των πολιτών λόγω της ακρίβειας και της κυβερνητικής πολιτικής που ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες.

Τόνισε επίσης την ανάγκη συνεργασίας όλων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης για την προώθηση ενός ρεαλιστικού πολιτικού προγράμματος που θα δώσει διέξοδο και ελπίδα στους πολίτες. Ο κ. Χαρίτσης κατέληξε ότι μόνο μέσω σοβαρής συνεργασίας και ενός προγράμματος κοινωνικής σωτηρίας μπορεί η κοινωνία να ανακτήσει την ελπίδα της και να περιοριστεί η παντοδυναμία του κ. Μητσοτάκη.