«Με τη σημερινή του συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι το πραγματικό του πρόβλημα δεν είναι "η προστασία του Μνημείου", το οποίο ουδέποτε έθιξαν ή πολύ περισσότερο προσέβαλαν οι λαϊκές κινητοποιήσεις, αλλά αυτές καθ' εαυτές οι εκδηλώσεις του λαού» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού σε ραδιοφωνικό σταθμό και καταλήγει:

«Αν για τον κ. Μητσοτάκη το "προφανές", για να εφαρμόσει χωρίς αντιστάσεις το αντιλαϊκό πρόγραμμά του, είναι να φέρνει νόμους που ενισχύουν τον αυταρχισμό και την καταστολή, για τον λαό και το κίνημά του το "προφανές" είναι με την πάλη του όλα αυτά να μείνουν "στα χαρτιά"».