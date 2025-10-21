Τι δείχνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης σε ένα πιθανό «crash test» ανάμεσα στους τρεις.

Τρία πρόσωπα, ο Αλέξης Τσίπρας, η Μαρία Καρυστιανού και ο Αντώνης Σαμαράς, απασχολούν το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MARC, που παρουσίασε ο ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται πως στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης φάνηκε πως το 24,3% των ερωτηθέντων προτιμά τον Αλέξη Τσίπρα για πρωθυπουργό - σε «crash test» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη- ενώ το 24% πιστεύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της κεντροαριστεράς, σε νέα δημοσκόπηση της Marc.

Στην ίδια δημοσκόπηση, το πρώτο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,5% στην πρόθεση ψήφου, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ (11,1%) και τρίτη την Πλεύση Ελευθερίας (8,6%).

Στο δεύτερο μέρος συμπληρώνεται πως οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ προτιμούν κατά 48,1% τον Νίκο Ανδρουλάκη ενώ το 16,2% τον Αλέξη Τσίπρα και 14,6% αντίστοιχα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης μεταξύ των τριών το 35,4% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα ενώ ακολουθούν οι Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης με 11,1% και 6,7% αντίστοιχα.

Το κόμμα Τσίπρα

Θετικά απαντά στο ενδεχόμενο ενός κόμματος Τσίπρα η πλειοψηφία των ψηφοφόρων με ποσοστό της τάξης του 30,8% ενώ ούτε αρνητικά ούτε θετικά το 34%, αντίστοιχα αρνητικά το 32,1%.

Στην πιθανότητα ψήφου ενός ενδεχόμενου κόμματος Τσίπρα το 10,2% λέει ότι σίγουρα θα ψήφιζε, ένα 13,8% μάλλον ναι, ένα 16% μάλλον όχι ενώ ποσοστό της τάξης του 56,8% απαντά σίγουρα όχι. Υψηλά είναι τα ποσοστά όσων προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, είναι πολύ πιθανό και ρεαλιστικό ο Αλέξης Τσίπρας να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, στην περίπτωση που [κατέβει] στις επόμενες εκλογές.

Το κόμμα Σαμαρά

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ένα ποσοστό της τάξης του 41,5% βλέπει αρνητικά το ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά, αντίστοιχα ένα 23,7% θετικά, και ένα 32,4% δεν το κρίνει ούτε αρνητικά ούτε θετικά.

Η πλειοψηφία του 62,5% απαντά ότι σίγουρα δεν θα ψήφιζε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και 18,9% μάλλον όχι ενώ αντίστοιχα ένα ποσοστό 5,8% και 10,5% απαντούν σίγουρα ναι και μάλλον ναι.

Το κόμμα Καρυστιανού

Αρνητικά βλέπει την πιθανότητα να ψηφίσει ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού το 42,2% ενώ μάλλον όχι το 15,1%. Αντίστοιχα, το 15,1% των ερωτηθέντων σίγουρα θα ψήφιζαν ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού και 17,2% μάλλον ναι.

Η πλειοψηφία όσων θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είναι γυναίκες με ποσοστό συνολικά 35,7% έναντι 29,1% των ανδρών.

Αντίστοιχα ηλικιακά, η Μαρία Καρυστιανού «κερδίζει» τους νέους ηλικίας 17-44 ετών σε ποσοστό 46,3% συνολικά, ενώ σε ποσοστό 24,7% βρίσκονται οι ηλικίες 45-64% και 17% οι 65 ετών και άνω.

Στο ερώτημα της προέλευσης των ψηφοφόρων ένα πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα ψήφιζε το 64,3% της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ ακολουθεί κατά σειρά, η Ελληνική Λύση με 47,6%, 36,3% από τον ΣΥΡΙΖΑ, 35,3% από το ΠΑΣΟΚ, και 30,1% από το ΚΚΕ.

Στη σύγκριση των τριών, Μαρίας Καρυστιανού, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, η πρώτη κερδίζει τους ψηφοφόρους. Το 15,1% και 17,2% σίγουρα ή μάλλον θα ψήφιζαν την Μαρία Καρυστιανού ενώ το 57,3% όχι ή μάλλον όχι. Αντίστοιχα, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει ποσοστά της τάξης του 10,2% και 13,8% αντίστοιχα και 72,8%.

Τέλος, στην περίπτωση ενός κόμματος Σαμαρά, στη σύγκριση των τριών, το 5,8% απαντά ότι σίγουρα θα το ψήφιζε και το 10,5% μάλλον θα το ψήφιζε ενώ ενα συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 81,4% απαντά σίγουρα. μάλλον όχι.

