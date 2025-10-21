Το ερώτημα είναι αν ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιλέξει τη λογική της περιχαράκωσης που προκρίνει ο Παύλος Πολάκης ή αν θα τοποθετηθεί με τρόπο που θα δείχνει διάθεση για μελλοντική συνεργασία.

Ιδιαίτερα κρίσιμη αναμένεται να είναι η ερχόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία –άνευ απροόπτου– θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, στο φόντο της παραίτησης του πρώην Πρωθυπουργού αλλά και της συνέντευξης που παραχώρησε λίγες ημέρες αργότερα. Όλα δείχνουν ότι η εν λόγω συνεδρίαση του κορυφαίου πολιτικού οργάνου θα λειτουργήσει καθοριστικά για το μέλλον των σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα.

Από μερίδα στελεχών, που επιθυμούν να μην κλείσει το «παράθυρο» που άφησε ανοιχτό ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρώην πρωθυπουργού, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη η στάση που θα κρατήσει ο πρόεδρος του κόμματος. Το ερώτημα είναι αν θα επιλέξει τη λογική της περιχαράκωσης που προκρίνει ο Παύλος Πολάκης ή αν θα τοποθετηθεί με τρόπο που θα δείχνει διάθεση για μελλοντική συνεργασία.

Με τον Σωκράτη Φάμελλο να βρίσκεται σε περιοδείες, προς το παρόν κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τις προθέσεις του, καθώς έχει επιλέξει να δώσει βάρος στη μεταφορά του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Ωστόσο, ούτε οι μέχρι πρότινος δηλώσεις του επέτρεπαν ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τη στάση που θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά τα κυοφορούμενα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Αυτό, διότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε μέχρι στιγμής να κρατήσει στάση ισορροπίας: να μη στείλει μήνυμα ρήξης με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά ταυτόχρονα να μην εμφανιστεί ότι συμφωνεί πλήρως με τις επιλογές και τις δηλώσεις του ίδιου. Όπως είναι σαφές, αυτή η απουσία σαφούς πολιτικού στίγματος, αλλά και η υπερβολική επιφυλακτικότητα, έχουν εκληφθεί από αρκετούς ως δισταγμός ως προς το να τοποθετηθεί για τα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα που προκαλούν ντόμινο εξελίξεων σε ολόκληρο τον προοδευτικό χώρο.

Ωστόσο, τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων για τον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με το εξής δίλημμα: αν θα επιμείνει στη λογική που έχει ήδη εισαγάγει περί κοινού ψηφοδελτίου και παράλληλων διαδρομών –οι οποίες, όμως, είναι θέμα χρόνου να συγκλίνουν– ή αν θα αφουγκραστεί την άποψη περί «πέμπτης διάσπασης», όπως την εισήγαγε στον δημόσιο διάλογο ο Παύλος Πολάκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την κρισιμότητα της κατάστασης την αναγνωρίζουν όλοι. Μάλιστα, στελέχη που διάκεινται θετικά στα κυοφορούμενα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνουν ότι η επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να μη λάβει μέχρι στιγμής καθαρή στάση βοήθησε στο να συγκρατήσει εντός του ΣΥΡΙΖΑ τις κομματικές δυνάμεις που, όπως φαίνεται, ο άνεμος της «Ιθάκης» δεν μπορούσε να κρατήσει εντός των τειχών. Ωστόσο, οι ίδιοι αναφέρουν ότι πλέον πρέπει να ξεκαθαρίσει η στάση που θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Η επερχόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν δεν θα καθορίσουν μόνο τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τη συνολική πορεία του κόμματος στην επόμενη πολιτική περίοδο.