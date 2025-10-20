Εμπλοκή του Γιώργου Μυλωνάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος δημοσίευμα της εφημερίδας Documento.
Σύμφωα με το ρεπορτάζ όπως αναφέρει ο «εισαγγελικός κλοιός στενεύει γύρω από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκκίνησε διαδικασία ελέγχου βάσει της μηνυτήριας αναφοράς της εφημερίδας και του Κώστα Βαξεβάνη.
Σύμφωνα με αυτή, ο κυβερνητικός αξιωματούχος ερευνάται για:
- Κακουργηματική παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- Ηθική αυτουργία σε παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου.
- Παράνομη χρήση προϊόντος δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου.
Πρόκειται για κατηγορίες που σχετίζονται με την εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη, όπως έχουν καταδείξει και στελέχη της ΝΔ, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».
Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει λέγοντας πως «σήμερα η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κάλυψε πλήρως τον κ. Μυλωνάκη, ο οποίος καταφέρθηκε με ακραίες εκφράσεις κατά της εφημερίδας και του εκδότη της και με απειλές προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει από την έρευνα της Δικαιοσύνης ή να φιμώσει τις ελεύθερες φωνές της ενημέρωσης».
Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.