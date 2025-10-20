Η σύγκρουση ξέσπασε σε επίκαιρη ερώτηση για τον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα.

Σε μετωπική σύγκρουση ήρθαν στη Βουλή ο Χρίστος Δήμας με τον Αλέξη Χαρίτση κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτηση για τον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, με τον πρόεδρο της Νέας Αριστερά να αποχωρεί οργισμένος από την Ολομέλεια και να μην ακούει την δευτερολογία της απάντησης του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών.

Ο Αλέξης Χαρίτσης εγκάλεσε την κυβέρνηση και τον υπουργό Μεταφορών πως έχει παραπέμψει το έργο «στις κυβερνητικές καλένδες» κατηγορώντας τους πως δεν απαντούν στις σχετικές με το ζήτημα ερωτήσεις που έχει καταθέσει.

Ο Χρίστος Δήμας σήκωσε το γάντι και καταλόγισε στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς υποκρισία, λέγοντας ότι το 2018, όταν ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν υπουργός Ανάπτυξης επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν του είχε απαντήσει σε 18 επίκαιρες ερωτήσεις που είχε καταθέσει.

Τα όσα υποστήριξε ο κ. Δήμας προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αλέξη Χαρίτση οποίος φώναζε από το έδρανό του απορρίπτοντας τις αιτιάσεις. Ο υπουργό Μεταφο΄ρνω επέμενε, με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς να αποχωρεί τελικώς από την Ολομέλεια.

Ο Χρίστος Δήμας ανέπτυξε μόνος του ολόκληρη την δευτερολογία του, παρά τις επισημάνσεις της Όλγα Γεροβασίλη που προήδρευε της συνεδρίασης πως ο χρόνος είχε ξεπεραστεί λόγω του επεισοδίου που προηγήθηκε.