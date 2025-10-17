Το 69,5% δεν θέλει για τρίτη θητεία τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τη δημοκσόπηση της MRB.

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, για το OPEN, είχε εκπλήξεις αλλά και το αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή.

Ειδικότερα, στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία ή αν πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, μόλις το 26,4% απαντά θετικά. Αναλυτικά, το 12,3% θεωρεί πως «σίγουρα αξίζουν» και το 14,1% πως «μάλλον αξίζουν». Αντίθετα, το 69,5% ζητά αλλαγή: το 7,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή» και το 62,2% «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή». Ένα 4,1% δεν απαντά. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κατά 74,5% επιθυμεί τρίτη θητεία, ενώ το 23% ζητά αλλαγή ενώ το ΠΑΣΟΚ θέλει αλλαγή κυβέρνησης σε ποσοστό 84,3% ενώ το 14,6% θεωρεί ότι αξίζει τρίτη θητεία. Τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης διαμορφώνοντας ως εξής: Το 80% θέλει αλλαγή, το 18,5% επιθυμεί συνέχιση της ΝΔ.

Στο ερώτημα αν κρίνουν ότι χώρα βρίσκεται σε πορεία προόδου και σταθερότητας ή αντίθετα, σε πορεία κρίσης ή αβεβαιότητας, το 70,4% κρίνει πως η πορεία είναι αρνητική ενώ μόλις το 26,9% θεωρεί ότι η χώρα είναι σε ανοδική πορεία.Ένα ποσοστό της τάξης του 2,7% δεν ξέρει/δεν απαντά.

Η ερώτηση αυτή στο εσωτερικό των κομμάτων διαμορφώνεται με ένα ανησυχητικό για τη Νέα Δημοκρατία 27,7% των ψηφοφόρων της που κρίνουν ότι είναι σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας. Αντιστρόφως ανάλογα, ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ κρίνουν σε ένα ποσοστό 33,7% ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία προόδου και σταθερότητας ενώ 11,7% από τους αναποφάσιστους έχουν την ίδια άποψη.

Στην πρόθεση ψήφου που παρουσιάστηκε και στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της MRB την Παρασκευή, δίνεται έμφαση στο γεγονός πως η πρώτη δύναμη αριθμητικά είναι συνολικά η αδιευκρινιστη ψήφος με ποσοστό 23,2%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 21,5% το ΠΑΣΟΚ με 10,6% η Ελληνική Λύση με 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,2%, 6,6% ΚΚΕ, 4% Φωή Λογικής, 3,3% ΣΥΡΙΖΑ, 2,2% Κίνημα Δημοκρατίας, 2,1% ΜέΡΑ25, 1,5% Νέα Αριστερά και 1,3% Νίκη . Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να προτεραιοποιήσουν τους λόγους της αδιευκρίνιστης ψήφου τους.

Σε ποσοστό 48,9% οι ψηφοφόροι ζητούν έργα. Το 28% ζητά να δει αποτελέσματα στη ζωή και την καθημερινότητά του, το 15,2% θέλει να δει τη χώρα πηγαίνει μπροστά ενώ το 5,7% ζητά σταθερότητας. Το ήθος συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 47,2% με 17,7% να ζητά να υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του αρχηγού του κόμματος που ψηφίζει, το 16,8% θέλει να δει να αλλάξει το πολιτικό ήθος στη χώρα και το 12,7% ζητά να αισθάνεται δικαιοσύνη.

Οι ψηφοφόροι της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης δίνουν σημασία στο πρόσωπο του αρχηγού του κόμματος ενώ αντίθετα στο ΠΑΣΟΚ δεν παίζει τόσο ρόλο το πρόσωπο του αρχηγού. Προτεραιότητα για τους ψηφοφόρους είναι το αποτέλεσμα στην καθημερινότητα και όχι το πρόσωπο του αρχηγού.

Τσίπρας- Καρυστιανού- Σαμαράς

Στα κριτήρια ψήφου για το ενεχόμενο ενός κόμματος Τσίπρα και ενός κόμματος Σαμαρά, οι ψηφοφόροι απαντούν κατά 28% και 27,9% αντίστοιχα ότι θέλουν να δουν αποτελέσματα στη ζωή τους, ενώ κυρίαρχο κριτήριο στο υποθετικό σενάριο να ψηφίσουν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού- παρά το γεγονός ότι δεν έχει εκφράσει την επιθυμία για κάτι τέτοιο η ίδια- οι ψηφοφόροι κρίνουν ότι θα το έκαναν για να καλυτερεύσει η ζωή τους σε ποσοστό 33,1%.

Σε ποσοστό 59,8% οι ψηφοφόροι απαντούν ότι θα τους φόβιζε η πιθανή επανεκλογή Μητσοτάκη ενώ αντίστοιχα στο ενδεχόμενο Ανδρουλάκη το ποσοστό αυτό φτάνει στο 42,6%.

Στην ερώτηση για το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος πρωθυπουργός ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 29,1% έναντι 16,7% ενώ κυρίαρχο πρόσωπο είναι ο κανέναν με 51,7%.

