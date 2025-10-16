«Ναι» σε κόμμα Τσίπρα λέει το 21,8% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση.

Το 21,5% συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της MRB, η οποία περιλαμβάνει ενδιαφέροντα ευρήματα για το ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού.

Στην ίδια δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, έξι στους δέκα τάσσονται υπέρ των διαμαρτυριών στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ενώ οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης, αλλά και της Δικαιοσύνης στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 21,5%, έναντι 10,6% του ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση με 9,3% είναι τρίτο κόμμα. Η Πλεύση Ελευθερίας, που χάνει 1,4%, είναι στο 7,2%, μπροστά από το ΚΚΕ (6,6%) και τη Φωνή Λογικής (4%). Στο 3,3% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που χάνει 0,7%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 23,2%.

Με την αναγωγή στο σύνολο, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώνεται στο 28% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,8%. Η Ελληνική Λύση με 12,1% είναι στην τρίτη θέση, μπροστά από Πλεύση Ελευθερίας (9,4%), ΚΚΕ (8,6%), Φωνή Λογικής (5,2%) και ΣΥΡΙΖΑ (4,3%).

«Ναι» στις διαμαρτυρίες στον Άγνωστο Στρατιώτη

Στο ζήτημα του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, το 59% βλέπει θετικά τις διαμαρτυρίες εκεί και το 32,9% αρνητικά. Ένας στους 4 ψηφοφόρους της ΝΔ έχει θετική άποψη για τις διαμαρτυρίες στο μνημείο, όπως και το 62% των υποστηρικτών της Ελληνικής Λύσης.

Επίσης, το 56,6% αξιολογεί αρνητικά την ανάθεση της προστασίας του μνημείου στο υπουργείο Άμυνας και το 31,8% το βλέπει θετικά. Σημειώνεται με το 22% των ψηφοφόρων της ΝΔ κρίνουν αρνητικά αυτή την κίνηση.

Το 21,8% θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα

Θετικά κρίνει το 47,9% την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και το 36,6% έχει αρνητική άποψη.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, το 21,8% απαντά «ναι» (9,4% σίγουρα ναι, 12,4% μάλλον ναι) και το 73,4% λέει «όχι» (13,3% μάλλον όχι, 60,1% σίγουρα όχι).

Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 64% λέει ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα. Το ίδιο δηλώνει το 29% στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 11% της ΝΔ και το 17% στην αδιευκρίνιστη ψήφο.

Τι λένε για κόμμα Σαμαρά

Το 79,6% απαντά ότι δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά (14,7% μάλλον όχι, 64,9% σίγουρα όχι). Αντίθετα, το 15,9% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε (3,4% σίγουρα ναι, 12,5% μάλλον ναι).

Από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, το 21,5% θα ψήφιζε ένα κόμμα Σαμαρά, ενώ στην αδιευκρίνιστη ψήφο το σχετικό ποσοστό είναι 12%.

Η άποψη των πολιτών για την Καρυστιανού

Το 50% δηλώνει ότι έχει ευνοϊκή άποψη για τη Μαρία Καρυστιανού, το 24,9% όχι ευνοϊκή και το 25,1% δεν μπορεί να απαντήσει.

Σχεδόν οι μισοί (51,1%) πιστεύουν ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά να συνεχίσει να αγωνίζεται/ ασχολείται μόνο με το θέμα των Τεμπών. Το 15,7% έχει την άποψη ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να ιδρύσει δικό της κόμμα.

Το 13,1% θεωρεί ότι η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική συμμετέχοντας σε ένα υπάρχον ή σε κάποιο νέο. Το 10% απαντά «τίποτα από όλα αυτά».

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 32,2% απαντά σίγουρα/ μάλλον ναι και το 56,7% σίγουρα/ μάλλον όχι. Ένα κόμμα Καρυστιανού δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 13% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 38% του ΣΥΡΙΖΑ, το 21% του ΠΑΣΟΚ και το 42% της Ελληνικής Λύσης, ενώ στην αδιευκρίνιστη ψήφο συγκεντρώνει το 33%.

Αρνητική αξιολόγηση για την υπόθεση Ρούτσι

Αρνητικά αξιολογεί το 62,5% τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι και το 29,5% έχει θετική άποψη. Ένας στους τρεις ψηφοφόρους της ΝΔ πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν χειρίστηκε σωστά το θέμα.

Επίσης, το 49,9% αξιολογεί αρνητικά τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης στην ίδια υπόθεση, ενώ το 42,3% τους κρίνει θετικά.

Δυσπιστία για τη Δικαιοσύνη

Η δημοσκόπηση της MRB καταγράφει έντονο κλίμα δυσπιστίας για τη Δικαιοσύνη.

Το 71,5% δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών και πως θα τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι. Διαφορετική άποψη έχει το 24,5%.

Επίσης, το 72,2% δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε μεγάλες υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος, ενώ το 22,3% απαντά «ναι» στην ίδια ερώτηση. Εξάλλου, το 72,3% δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το 21,4% εκτιμά ότι θα γίνει αυτό.

Η δημοσκόπηση της MRB

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddjvseap7e61?integrationId=40599y14juihe6ly}

