«Η δήλωση του κ. Φεύγα για τα θύματα των Τεμπών αναδεικνύει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειες τους. Η ασφάλεια των πολιτών που μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι υποχρέωση της πατρίδας μας. Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών είναι μια διαρκής υπόμνηση της ανεπάρκειας του κράτους να παρέχει ασφάλεια. Η ελάχιστη αντίληψη ευθύνης επιτάσσει στην Πολιτεία να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά κάτι τόσο παράλογο, εγκληματικό και άδικο», καταλήγει η δήλωση του Κ. Τσουκαλά.