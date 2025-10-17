«Να αντιστεκόμαστε στην "κακία" ή την "κακιά" στιγμή του εαυτού μας», προέτρεψε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Χέρι» στον Κυριάκο Βελόπουλο για την επίθεση που εξαπέλυσε στον Δημήτρη Καιρίδη, έβαλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, κάνοντας λόγο για μη αρμόζουσα συμπεριφορά εκ μέρους του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

Ειδικότερα, ο Νικήτας Κακλαμάνης, αναφέρει σε δήλωσή του: «Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε… Οφείλουμε τα τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην "κακία" ή την "κακιά" στιγμή του εαυτού μας…».