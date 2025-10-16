Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη κατά τα πρότυπα της ισχύουσας ρύθμισης για απασχόληση σε δύο εργοδότες

Ψηφίστηκε το εργασιακό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με την υπουργό Νίκη Κεραμέως να χαρακτηρίζει τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης χαρακτήρισε «υποκριτική και επιτηδευμένη». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, πάνω από 180 βουλευτές δηλαδή τα 3/5 της Βουλής υπερψήφισαν 47 από τα 97 άρθρα του νομοσχεδίου, παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση είχε ζητήσει εξαρχής την απόσυρσή του.

Στο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα του εργαζόμενου να εργαστεί έως 13 ώρες την ημέρα (κατ’ εξαίρεση) σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή και δικλίδες ασφαλείας που ορίζουν ρητά ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να απολυθεί αν αρνηθεί να δουλέψει υπερωριακά. Επίσης, εισάγονται απλοποιήσεις των διαδικασιών με εξπρές προσλήψεις και αποχωρήσεις με ένα κλικ ώστε η «χαρτούρα» να αντικατασταθεί από την ψηφιακή λειτουργία.

Η υπουργός επεσήμανε ότι η ευρεία αποδοχή των διατάξεων αποδεικνύει «την ευεργετικότητά τους για εργαζομένους και επιχειρήσεις». Η προστασία από απόλυση για ανάδοχες μητέρες έλαβε 230 ψήφους. Η άδεια μητρότητας στην αναδοχή ψηφίστηκε από 228 βουλευτές. Το ακατάσχετο και αφορολόγητο του επιδόματος γονικής άδειας συγκέντρωσε 229 ψήφους. Η προστασία εργαζομένων που εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας έλαβε 207 θετικές ψήφους. Η διάταξη για προστασία από απόλυση λόγω άρνησης υπερωριακής απασχόλησης εγκρίθηκε από 200 βουλευτές.

Σε δηλώσεις της η υπουργός τόνισε ότι «καλωσορίζουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον δρόμο του κοινοβουλευτικού ορθολογισμού. Παρά τις κραυγές και τις ανακρίβειες, στο τέλος αναγνώρισαν τη σημασία των μεταρρυθμίσεων που επεκτείνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ενισχύουν τις επιχειρήσεις»

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ακόμη ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 8,1%, το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας 17ετίας, ενώ 500.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί την τελευταία πενταετία, με την πλήρη απασχόληση να ξεπερνά το 76%. «Ήρθε η ώρα, πέρα και πάνω από κόμματα, να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην πρόοδο της χώρας και την ενίσχυση της αγοράς εργασίας — μακριά από υποκριτικές και επιτηδευμένες αντιλήψεις», κατέληξε.