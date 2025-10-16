«Η Ελλάδα ήταν περίγελος επί των ημερών του. Πλέον δεν είναι μια χώρα επαίτης, όπως ήμασταν στα χρόνια των τριών μνημονίων» είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μπήκαν στο στόχαστρο του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την δευτερολογία του, στην προ ημερησίας συζήτηση για τα εθνικά στη Βουλή. Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη για όσα είπε περί «νεκρής φύσης» στην διάσκεψη για τη Γάζα τόνισε ότι μπορεί το στυλ Τραμπ να ξενίζει αλλά θα πρέπει να «είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά για έναν εκλεγμένο πρόεδρο που είναι και στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας».

«Αναρωτιέμαι κύριε Ανδρουλάκη εάν δεν είχαμε προσκληθεί τι ακριβώς θα λέγατε ότι η Ελλάδα περιφρονήθηκε, ότι η Ελλάδα δεν παίζει κανέναν ρόλο, ότι είναι ασήμαντη. Τώρα που πήγαμε εκεί σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία; Εάν ήσασταν εσείς τι θα κάνατε, θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα λέγατε “Go back κ. Τραμπ”. Θα κάνατε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκαναν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί», διερωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφορικά με το βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, ο πρωθυπουργός κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να αφήσει τις «κορώνες πατριωτισμού», επιμένοντας πως είναι διαπραγματευτικό μας όπλο, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι ο ίδιος θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας και θα την κάνει ισχυρή φροντίζοντας να μην γίνεται το «ρεντίκολο» της Ευρώπης όπως συνέβη την περίοδο 2015 -2019.

Στην αντίδραση του κ Φάμελου που μίλησε για ντροπιαστική φράση, ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα ήταν περίγελος επί των ημερών τους καθώς ξεφτιλίστηκε από το δημοψήφισμα», ενώ έριξε νέα καρφιά χωρίς να εξαιρεί και την περίοδο Σαμαρά, λέγοντας πως «πλέον η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα επαίτης, όπως ήμασταν στα χρόνια των τριών μνημονίων». Από την άλλη, τόνισε ότι η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία της χώρας είναι η είσοδός μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια που έγινε επί Κωνσταντίνου Καραμανλή και η οποία πολεμήθηκε λυσσαλέα.

Μιλώντας για την ματαίωση του τετ α τετ του με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε πως μπορεί οι λόγοι που επικαλέστηκε η τουρκική πλευρά να είναι πραγματικοί, αλλά μπορεί να είναι και προσχηματικοί, καθώς «ενδεχομένως, η Άγκυρα να ενοχλήθηκε από τη Chevron και τα θαλάσσια πάρκα». Απαντώντας στις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη, υπογράμμισε ότι η δίκη θα ξεκινήσει τον Μάρτιο «κόντρα σε όσους επιθυμούσαν το αντίθετο» τονίζοντας ότι «η Δικαιοσύνη θα αποδοθεί στα δικαστήρια και όχι στο πεζοδρόμιο και όχι από κατ’ όνομα εθνικούς εισαγγελείς».

Πάντως ο πρωθυπουργός ανέφερε απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο ότι έχουμε μια Εξεταστική και μπορεί να έρθει σε αυτή όποιος θέλετε και ο «μανάβης» και ο «φραπές» και ο «χασάπης» και όποιος θέλετε. «Τώρα όμως που πηγαίνουμε πιο πίσω και διαπιστώνουμε ότι αυτό το σκάνδαλο, δεν ήταν αποκλειστικό πρόβλημα αλλά διαχρονικό τώρα έχετε προβλήματα» είπε προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Γιατί πιστεύετε κ. Ανδρουλάκη ότι αυτό αφορά μόνο στελέχη της ΝΔ και ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ειδικά στην Κρήτη είχαν ανάμιξη σε παράνομες επιδοτήσεις. Ας έρθουν όλοι στην εξεταστική».

Το manual της τοξικότητας

«Το manual του διχασμού και της τοξικότητας που άφησαν Τσίπρας - Καμμένος στο Μέγαρο Μαξίμου, το χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης για να διχάσει τον λαό», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την δευτερολογία του, λέγοντάς στον πρωθυπουργό πως «μαθήματα θεσμών να μην κάνετε σε εμάς γιατί εσείς κάνετε τα ίδια και χειρότερα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως εκθέτει την Ελλάδα γιατί έχει «κατασκηνώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα, και δεν επιτρέπει να ερευνηθούν οι υπουργοί της», κάνοντας λόγο για ένα «παιχνίδι υπονόμευσης κράτους δικαίου και προσπάθειας να χτυπήσετε την αντιπολίτευση». Για τα εθνικά ζητήματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλόγισε διάσταση απόψεων στην κυβέρνηση λέγοντας στον πρωθυπουργό πως «όσο μένετε στην κυβέρνηση να συνεννοείστε μεταξύ σας. Γιατί όταν άλλα λέει το ΥΠΕΞ, αλλά υπονοεί το ΥΠΕΘΑ και άλλα λέει το Μαξίμου, κάνεις ανασχηματισμό και δεν ανέχεσαι αυτή την κατάσταση».

Ο Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε «απογοητευμένος από τον τοξικότητα του κ. Μητσοτάκη», γιατί χαρακτήρισε την «πατρίδα του ρεντίκολο και παίζει αντιΣΥΡΙΖΑ για να καλύψει την ντροπή από τις ήττες στα εθνικά.