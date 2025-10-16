Πυρά της αντιπολίτευσης για εθνικά θέματα - «Μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευδοπατριώτες», συστήνει ο Μητσοτάκης.

Από διαφορετικές σκοπιές βλέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τη στρατηγική στα εθνικά θέματα όπως φάνηκε από τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών που διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην Ολομέλεια της Βουλής, για όλο το φάσμα της εξωτερική πολιτικής από ελληνοτουρκικές σχέσεις μέχρι την συμφωνία για τη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για πατριωτισμό της ευθύνης και ενεργή διπλωματία του αποτελέσματος, προτάσσοντας ως ζητούμενο στα εθνικά ζητήματα τη συναίνεση, η οποία όμως εκτίμησε τορπιλίζεται από επικοινωνιακές κορώνες από κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Προσέρχομαι στη συζήτηση με ευθύνη και διάθεση συγκλίσεων για να διατυπώσω αλήθειες για εξωτερική πολιτική που όλοι έχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε από κοινού», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι «η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική».

Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε «όσους υπονομεύουν την ενότητα στην εξωτερική πολιτική να αλλάξουν στάση καθώς οι διαφωνίες στην εσωτερική επικαιρότητα είναι θεμιτές, όταν όμως μιλάμε για ασφάλεια και διεθνή θέματα είναι καλό να μιλάμε με μια φωνή», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός, διεμήνυσε πως επιδιώκει συνεννόηση με όλους τους γείτονες και ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα καλέσει όλα τα παράκτια κράτη της περιοχής των Δυτικών Βαλκανιών σε κοινή συνάντηση, τονίζοντας ότι «η φοβική χώρα της αδράνειας και του περιθωρίου πέρασε ανεπιστρεπτί».

Αφού ανέφερε για το παλαιστινιακό πως η Ελλάδα είναι υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους, ωστόσο η αναγνώριση θα έρθει μόνο στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας που θα πρέπει να έχει και την αιγίδα ΟΗΕ και για την Μονή Σινά πως «υπάρχει προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δυο πλευρών», ο πρωθυπουργός στάθηκε στις σχέσεις με την Τουρκία.

«Επιδιώκουμε διάλογο, θέλουμε συνεργασία αλλά υποστηρίζουμε ενεργά στο πεδίο τα κυριαρχικά δικαιώματά με πράξεις και όχι με λόγια», είπε και διερωτήθηκε γιατί κάποιοι κατακρίνουν την πολιτική ήρεμων νερών. «Τι θέλουμε ταραγμένα νερά; Φουρτούνες και εντάσεις; Θα συνιστούσα μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευδοπατριώτες που δηλώνουν ετοιμοπόλεμοι από τον καναπέ τους», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον κανονισμό safe o Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι λόγω πρωτοβουλίας της Ελλάδας μπήκαν αυστηροί όροι με σπουδαιότερο αυτόν που υποστηρίζει ότι για να λάβει μέρος μια τρίτη χώρα όπως η Τουρκία, πρέπει προηγουμένως να συνάψει διμερή συμφωνία με Ε,Ε κάτι που απαιτεί ομοφωνία ολων των κρατών και ρώτησε τον Νίκο Ανδρουλάκη αν όλα έλεγε ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής εξακολουθεί να τα υποστηρίζει.

Live η συζήτηση στη Βουλή

Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη, συνήθως είσαι στο μενού

«Δεν μπορεί στις αναθεωρητικές προσεγγίσεις της Τουρκίας, που έχουν εγγράψει και στα σχολικά τους βιβλία, εμείς να απαντάμε με ήρεμα νερά», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμεία κριτική για τα ελληνοτουρκικά, κάνοντας λόγο και για απογοητευτική παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και προσβολή για την Ελλάδα τη μη πραγματοποίηση της συνάντησής του με τον Ερντογάν.

Για το Παλαιστινιακό, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε από τον πρωθυπουργό να απολογηθεί για τη μονομερή ταύτιση της χώρας μας με τον «σφαγέα Νετανιάχου», ενώ έστρεψε τα βέλη του προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας ότι φτάσαμε στο σημείο να κάνουν μαθήματα ηγεσίας υπουργοί υποστηρικτές του Ολοκαυτώματος.

Αναφορικά με τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πρόγραμμα SAFE, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως έχει μπερδέψει την αξιωματική αντιπολίτευση με την εσωκομματική και τον ίδιο με τον κ. Δένδια, που «έλεγε ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε βέτο για την Τουρκία, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε ότι μπορούμε».

Επίθεση εξαπέλυσε και για το Τουρκολιβυκό μνημόνιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών και είναι στη χειρότερη κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια», ενώ σχολίασε σκωπτικά πως «η χώρα μας πρέπει να συνεχίσει να το καταγγέλλει με αυστηρότητα, γιατί όταν δεν είναι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού».

Μιλώντας για την συμφωνία για τη Γάζα παρομοίασε «με νεκρά φύση σε σιωπηλό φόντο» την εικόνα των Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων και του δικού μας «που έκαναν το ντεκόρ του κ. Τραμπ», όπως είπε.

«Προσωπικό διαβατήριο αναξιοπιστίας»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως εμφανίστηκε ως «κομπάρσος» στην διάσκεψη για τη Γάζα, και πως παραποίησε από βήματος της Ολομέλειας μια παραποιημένη εικόνα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για αποτυχίες στην εξωτερική πολιτική της χώρας, όπως «την αποπομπή του Θάνου Πλεύρη από τη λιβυκή κυβέρνηση», το «τουρκολιβυκό μνημόνιο», «την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE», καταγγέλλοντας τον πρωθυπουργό για «ανεπάρκεια και ανικανότητα», τονίζοντας πως όλες οι άνωθεν κυβερνητικές στάσεις στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι το «προσωπικό διαβατήριο αναξιοπιστίας» του πρωθυπουργού.

«Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων»

«Πώς νιώσατε στον ρόλο ντεκόρ στα πίσω καθίσματα την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε συμφωνία με Τραμπ και η Τουρκία αναλάμβανε ρόλο εγγυήτριας δύναμης;», ρώτησε τον πρωθυπουργό ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφορικά με την παρουσία του στην Αίγυπτο ενώ κλιμακώνοντας την επίθεση κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων και αυτό θα σας ακολουθεί για πάντα».

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος υποστήριξε ότι «η χώρα έχει οδηγηθεί στη διεθνή απομόνωση». Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εκτίμησε πως όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν «απάντηση στους εσωκομματικούς του αντιπάλους και κινήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους γιατί αναγνωρίζει τα αδιέξοδα που έχει οδηγήσει την εξωτερική πολιτική της χώρας».

«Ας είμαστε ρεαλιστές, δεν υπάρχει διεθνές Δίκαιο αλλά το δίκαιο του ισχυρού», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ υποστήριξε ότι ο κατά τα άλλα λαλίστατος πρωθυπουργός, έμεινε άλαλος για την Κύπρο. «Η λέξη φιάσκο είναι ταυτισμένη με το πρόσωπο του πρωθυπουργού», ανέφερε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κατηγορώντας τον για ενταφιασμό του δικαιώματός της χώρας μας για επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.