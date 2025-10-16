Σε μια δήλωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο τηλεοπτικό πάνελ όπου παρευρισκόταν, προχώρησε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κάνοντας λόγο για… «ψημένους τριτοκοσμικούς».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Mega News κατά τη διάρκεια συζήτησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε πως και στην εκλογική του περιφέρεια υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών, καθώς οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Όπως είπε, «δεν μπορεί ο άλλος μέσα σε ένα θερμοκήπιο να δουλέψει 12-13 ώρες».

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια τοποθέτηση που είχε φυλετικό χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι δυσκολεύονται περισσότερο «οι βορειότεροι και οι λευκότεροι», ενώ πρόσθεσε: «Τώρα, οι τριτοκοσμικοί που είναι από τις χώρες που είναι ψημένοι, θα έλεγα, στον ήλιο, αντέχουν λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χώσεις έναν άνθρωπο μέσα σε ένα θερμοκήπιο με 40 και 50 βαθμούς Κελσίου να δουλεύει 12 και 15 ώρες».

Η φράση αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από το πάνελ, με ορισμένους να επισημαίνουν πως «κανείς άνθρωπος δεν είναι τριτοκοσμικός».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επιχειρώντας να εξηγήσει τη δήλωσή του, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε: «Γινόταν αυτό και γυρνάμε πάλι πίσω. Κάποτε πηγαίναμε και με τα γαϊδούρια».

«Άστοχη η διατύπωσή μου, δικαιολογημένες οι αντιδράσεις»

Αργότερα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε γραπτή δήλωση σχετικά με τα όσα είπε στην τηλεοπτική εκπομπή, αναγνωρίζοντας πως επρόκειτο για λανθασμένη διατύπωση και αναλαμβάνοντας την ευθύνη.

Στη δήλωσή του αναφέρει «Αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει μετά τη χθεσινή μου τηλεοπτική παρουσία, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Εν τη ρύμη του λόγου κι ενώ η πρόθεσή μου ήταν να επισημάνω ότι κανένας άνθρωπος δεν αντέχει να εργάζεται 13 ώρες, μια εντελώς άστοχη διατύπωσή μου είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δικαιολογημένες αντιδράσεις, παρόλο που αμέσως και στο πλαίσιο της εκπομπής όπου ήμουν προσκεκλημένος, τη διόρθωσα, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους τηλεθεατές.

Πρόκειται για λάθος διατύπωσης, για το οποίο αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Θεωρώ τις 13 ώρες εργασίας κάτι απάνθρωπο και απαράδεκτο για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή προέλευσης.

Οι θέσεις μου σχετικά με την προστασία των εργασιακών σχέσεων και την ίση μεταχείριση όλων των ανθρώπων είναι γνωστές και διατυπωμένες δημόσια. Η προσωπική και πολιτική μου πορεία, όπως και το κοινοβουλευτικό μου έργο, αποτελούν σαφή απόδειξη της διαχρονικής υπεράσπισης των εργαζομένων χωρίς καμία διάκριση. Όσοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο ατυχές περιστατικό, ας ασχοληθούν καλύτερα με τη δυστοπική εργασιακή πραγματικότητα που διαμορφώνει η πολιτική της κυβέρνησης».