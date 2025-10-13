«Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, επέκταση μετενέργειας και προσφυγής στη διαιτησία» προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατέθεσε τροπολογία στο εργασιακό νομοσχέδιου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων εργασίας.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Κατώτατος μισθός μέσω ΕΓΣΣΕ: Επαναφορά του συστήματος καθορισμού του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου αποκλειστικά μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Ολική και διευρυμένη μετενέργεια ΣΣΕ: Η μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων επανέρχεται σε 6μηνη διάρκεια και θα αφορά όλο το περιεχόμενο της ΣΣΕ που λήγει, όχι μόνο τον βασικό μισθό και τα επιδόματα (ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών, επικίνδυνης εργασίας).

Δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία: Επαναφορά της δυνατότητας προσφυγής στη διαιτησία, όπως ίσχυε πριν τη νομοθετική παρέμβαση του 2019, ώστε να ενισχυθεί η δύναμη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων.

Με την τροπολογία αυτή, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να δημιουργήσει «δικλείδες ασφαλείας» για τους εργαζόμενους, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς μισθούς και σταθερές συνθήκες εργασίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και κράτους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά η τροπολογία