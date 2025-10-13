Παρά τις ενθαρρυντικές ενδείξεις των δημοσκοπήσεων και τη μεγάλη συζήτηση που έχει προκληθεί, αυτή τη στιγμή η εικόνα του νέου πολιτικού project είναι συγκεχυμένη.

Η δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύουν σήμερα τα Παραπολιτικά, δείχνει ότι το ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει αυτή τη στιγμή ένα δυνάμει κοινό που μπορεί να φτάνει το 20%. Έχοντας πάντα υπόψη ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για καταγραφή πρόθεσης ψήφου, το εύρημα της GPO που συμπίπτει με αυτά των άλλων εταιριών, δείχνει ότι η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα έχει τη δυνατότητα να ξαναμοιράσει την τράπουλα στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση.

Τα ερωτήματα

Παρά τις ενθαρρυντικές ενδείξεις των δημοσκοπήσεων και τη μεγάλη συζήτηση που έχει προκληθεί, αυτή τη στιγμή η εικόνα του νέου πολιτικού project είναι συγκεχυμένη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τσίπρας επανέρχεται φιλοδοξώντας να πρωταγωνιστήσει στην πολιτική ζωή. Αυτό άλλωστε έδειξε η παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και το κείμενο που τη συνόδευσε. Από εκεί και πέρα, τίθενται έξι βασικά ερωτήματα:

⦁ Ποια μορφή θα πάρει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα; Προφανώς μιλάμε για ένα νέο κόμμα. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό το κόμμα θα προκύψει μέσα μια κίνηση για ανασύνθεση και ενότητα της Κεντροαριστεράς η θα γίνει κάποιο κάλεσμα για «αυτοοργάνωση» των πολιτών. Επιπλέον, προς το παρόν δεν είναι σαφές αν ο νέος πολιτικός οργανισμός θα πάρει τη μορφή παραδοσιακού πολιτικού κόμματος ή θα επιλεγεί μια πιο χαλαρή «διαδικτυακή» δομή.

⦁ Ποια θα είναι η σχέση του νέου εγχειρήματος με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά καθώς και με τα στελέχη τους; Το ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να ενσωματώσει τα κόμματα που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ως έχουν, γιατί το νέο εγχείρημά του θα θεωρηθεί «μια από τα ίδια». Από την άλλη, δεν μπορεί το εγχείρημά του να ευδοκιμήσει αν έλθει σε μετωπική σύγκρουση με τους παλιούς συντρόφους -ιδιαίτερα αν αυτοί κατέβουν στις εκλογές με ανταγωνιστικά σχήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

⦁ Πότε θα ανακοινώσει ο Τσίπρας την κίνησή του; Ο πρώην πρωθυπουργός δεν δείχνει να βιάζεται, δεδομένου ότι οι εκλογές πάνε για την άνοιξη του 2027. Εντούτοις, θα έχει σοβαρή δυσκολία να συντηρήσει το σημερινό επικοινωνιακό ενδιαφέρον αν οι ανακοινώσεις του γίνουν μετά την άνοιξη του 2026. Πάντως, οι διατυπώσεις στη δήλωση που συνόδευσε την παραίτησή του, επιτρέπουν (θεωρητικά τουλάχιστον) όλες τις εναλλακτικές, ακόμα και την κίνηση μετά τις εκλογές.

⦁ Ποια θα είναι η ηγετική ομάδα που θα πλαισιώσει τον Τσίπρα; Έτσι κι αλλιώς, η ομάδα που πλαισιώνει τον επικεφαλής ενός κόμματος εξουσίας, έχει μεγάλη σημασία αφού προεικονίζεται τον τρόπο διακυβέρνησης που φιλοδοξεί να εφαρμόσει το κόμμα. Εν προκειμένω, η πρόκληση είναι μεγαλύτερη. Η νέα «ομάδα Τσίπρα» πρέπει από τη μια μεριά να σηματοδοτήσει τη «νέα αρχή» και να αντιμετωπιστεί θετικά από όσους αντιμετωπίζουν επιφυλακτικά τον πρώην πρωθυπουργό. Από την άλλη, πρέπει να μην αποξενώσει τους παραδοσιακούς οπαδούς του πρώην πρωθυπουργού.

⦁ Τι μηνύματά θα στείλει το βιβλίο του Τσίπρα; Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αρχές Δεκέμβρη. Λίγα είναι γνωστά αυτή τη στιγμή για το περιεχόμενό του. Είναι όμως βέβαιο ότι δεν πρόκειται για το κλασικό αφήγημα ενός πρώην πρωθυπουργού που αποσκοπεί στη βελτίωση της υστεροφημίας του. Αντιθέτως, αναμένεται ότι το βιβλίο θα προδιαγράψει το πλαίσιο του νέου πολιτικού εγχειρήματος. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο Τσίπρας θα ενσωματώσει αναφορές που θα καταστήσει αδύνατη την προσχώρηση ορισμένων ιστορικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο εγχείρημα.

Το στίγμα του Τσίπρα

Το βασικό όμως ερώτημα αφορά το πολιτικό στίγμα του ίδιου του Τσίπρα. Είναι φανερό ότι ο «νέος Τσίπρας» είναι μετατοπισμένος προς το Κέντρο. Ωστόσο, η συνέντευξη του στην Εφημερίδα των Συντακτών το περασμένο Σάββατο είχε εμφανείς διαφορές ως προς το ύφος και το περιεχόμενο με την ομιλία στον Economist πριν ένα μήνα. Μένει να δούμε αν θα πορευτεί τελικά με την πιο «λαϊκή» γραμμή που εξέφρασε στην ΕφΣυν.