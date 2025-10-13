Τοξικός και ακροδεξιός λόγος, δίνει εξετάσεις στην κ.Λατινοπούλου και στους ακροδεξιούς κήρυκες των media, ταυτίζεται με Πλεύρη, Γεωργιάδη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Σφοδρή επίθεση κατά του ίδιου Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρει πως «είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ.Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό. Ο κ.Μητσοτάκης επιμένει, αντί να κάνει αυτοκριτική για την άθλια στάση του και τη σιωπή του στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αντί να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη τραμπικής ρητορικής».

Καταλήγει στην ανάρτησή του λέγοντας: «τοξικός και ακροδεξιός λόγος, δίνει εξετάσεις στην κ.Λατινοπούλου και στους ακροδεξιούς κήρυκες των media, ταυτίζεται με Πλεύρη, Γεωργιάδη.