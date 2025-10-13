«Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στο ελληνικό έθνος» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στο ελληνικό έθνος και γι’ αυτό η Προεδρική Φρουρά είναι εκείνη που είναι αρμόδια, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως θεσμός ταυτίζεται με τον λαό και το έθνος» υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς στον απόηχο της χθεσινής εξαγγελίας του Πρωθυπουργού για τη νομοθετική ρύθμιση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Διευκρίνισε όμως ότι «για τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας αρμόδια είναι η αστυνομία και προφανώς αποτελεί θεσμική έκτροπη η στρατικοποίηση του χώρου μπροστά από τη Βουλή. Δεν νομίζω ότι στη χώρα μας - με την ιστορία που έχουμε - είναι αποδεκτοί τέτοιου είδους συνειρμοί. Ο στρατός είναι για να φυλάει τα σύνορα και όσους επιβουλεύονται την ακεραιότητα της χώρας, δεν είναι αρμόδιος για ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας».

Ενώ για την αιτία που πυροδότησε αυτή την αλλαγή, ο Εκπρόσωπος Τύπου σχολίασε δηκτικά ότι «πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε πολύ η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι αλλά ακόμη περισσότερο η τελική έκβαση αυτής γιατί και ο ίδιος επιχείρησε να παρέμβει στη δικαιοσύνη και απέτυχε. «Έπαιξε τα ρέστα του» για να μη γίνει δεκτό το αίτημα και να φανεί ότι η κυβέρνηση κρατάει σκληρή γραμμή απέναντι στους γονείς των θυμάτων. Άλλωστε ορισμένοι από αυτούς στοχοποιήθηκαν, με Υπουργούς να αφήνουν άθλια υπονοούμενα ότι ο Πάνος Ρούτσι δεν κάνει καν απεργία πείνας. Υπήρχαν όμως και στελέχη, όπως ο κ. Δένδιας, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο κ. Μαρκόπουλος και ο κ. Οικονόμου, που είχαν μια διαφορετική, πολύ πιο νηφάλια άποψη. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να ταυτιστεί με την άποψη του κ. Γεωργιάδη και τον κ. Φλωρίδη και δεν του βγήκε».

Απόρησε μάλιστα για το γεγονός «άλλα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και άλλα εξήγησε ο κ. Σκέρτσος μιάμιση ώρα μετά, κάτι που δείχνει ότι η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή και έχει το θράσος να δηλώνει και δικαιωμένη για την τελική έκβαση του αγώνα του κ. Ρούτσι. Ενός αγώνα που στηριζόταν σε ένα αίτημα και δίκαιο και ηθικά και νομικά βάσιμο και η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να ηττηθεί. Την νομιμότητά του την ενέκρινε και η ίδια δικαιοσύνη, που τελικά έκανε δεκτό το αίτημά του» και σε όσους κάνουν λόγο για συνειρμούς μεταξύ αυτής της κίνησης και των τακτικισμών του Ντόναλντ Τραμπ, είπε: «Προφανώς, μπορεί να θέλει να αντιγράψει αυταρχικά παραδείγματα ο κ. Μητσοτάκης. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει όμως στον κόσμο του κέντρου; Τον κόσμο αυτό τον εξαπατά συστηματικά. Κέντρο και υποκλοπές, κέντρο και καταστρατήγηση του Συντάγματος, κέντρο και καταστρατήγηση του Κανονισμού της Βουλής, κέντρο και προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης δεν υπάρχει. Κέντρο σημαίνει ομαλότητα, μετριοπάθεια ,ισχυροί θεσμοί, κοινωνία των πολιτών και φιλελεύθερη αντίληψη για τα δικαιώματα . Όλα αυτά επί Κυριάκου Μητσοτάκη έχει χτυπηθεί ανελέητα».

Σε διευκρινιστικό ερώτημα σχετικά με την έκβαση της Εξεταστικής Επιτροπής, σημείωσε πως «η κυβέρνηση προσπαθεί να την υπονομεύσει ως διαδικασία και δε θέλει να έρθουν κρίσιμοι μάρτυρες όπως ο “Φραπές” και ο «Χασάπης» και η πρώην συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια άρνηση είχε και για τον κ. Μυλωνάκη και μετά την πίεσή μας αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Ο κ. Μυλωνάκης, ας μην ξεχνάμε, έδωσε το υπόμνημα του κ. Βάρρα -με το οποίο καίει τον κ. Βορίδη - την επόμενη μέρα από την παραγραφή των ενδεχόμενων αδικημάτων του δεύτερου. Αυτό είναι το κρυφτό και η υποκρισία της κυβέρνησης όταν στην ουσία αρνήθηκε την προανακριτική επιτροπή και μάλιστα με μια αντισυνταγματική διαδικασία και έλεγε ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και ένα έγγραφο το οποίο θα άλλαζε άρδην την εικόνα, επέλεξαν να μην έρθει στη δημοσιότητα, όταν εμείς το ζητήσαμε. Ήρθε όταν πλέον οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του κ. Βορίδη είχαν παραγραφεί».

Στην συνέχεια αναφέρθηκε σε ζητήματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και φανερώνουν ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη αποδρομή:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Προχθές μάθαμε ότι λόγω της αδυναμίας να παραδώσει η κυβέρνηση το χώρο κατασκευής για τον ΒΟΑΚ, οι Έλληνες φορολογούμενοι θα πληρώσουν 124,5 εκατομμύρια επιπλέον του προβλεπόμενου προϋπολογισμού. Μόνο και μόνο από την ολιγωρία της κυβέρνησης, για ένα έργο το οποίο έχει εγκαινιάσει δύο φορές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έχει η Νέα Δημοκρατία 124,5 εκ. να πετάξει σε εργολάβους αλλά για τους αγρότες – για τον πρωτογενή τομέα -, για τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους δεν έχουν.

-Μιλάμε για μία κυβέρνηση, η οποία επί ένα μήνα δεν πήρε είδηση ότι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας είχε αναρτηθεί μελέτη που έκανε λόγο σε τουρκολιβυκό μνημόνιο και σε “Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου” και έπρεπε να κάνει ερώτηση στην Κάγια Κάλας ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης για να αφαιρεθεί αυτή η απαράδεκτη και προσβλητική αναφορά από τα κείμενα.

-Σύντομα ο κόσμος θα δει να ψηφίζεται το 13ωρο. Έχει ήδη θεσμοθετηθεί η 6ήμερη εργασία, γίνεται λάστιχο η ζωή των ανθρώπων, δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις, έχουμε καθηλωμένους μισθούς ενώ υπάρχει υπερκερδοφορία κάποιον μεγάλων επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια κυβέρνηση βαθιά κοινωνικά μεροληπτική υπέρ των λίγων αλλά ταυτόχρονα επιθετικά απέναντι στον κόσμο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που είναι δημιουργικός και σήμερα του στερείται τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών και δεν του παρέχονται εργαλεία χρηματοδότησης ώστε να είναι παραγωγικός.

-Αντίστοιχα, ο πρωτογενής τομέας έχει μπει σε ιδιότυπο μνημόνιο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Έλληνας αγρότης έχει στην ουσία υπονομευθεί από αυτή την κυβέρνηση τόσο σήμερα όσο και για το μέλλον του».

Ερωτηθείς για την τελευταία δημοσκόπηση, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «είναι μια δημοσκόπηση, η οποία - αν την δείτε σε σχέση με την προηγούμενη - δείχνει μια καθαρή άνοδο, πάνω από μια μονάδα στην πρόθεση και κοντά στις δύο μονάδες στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στην εκτίμηση οριακά στα ποσοστά των Ευρωεκλογών, το ΠΑΣΟΚ είναι τρεις μονάδες πάνω. Αυτό, χωρίς να θέλουμε να πανηγυρίζουμε, δείχνει ότι υπάρχει σταθερή αύξηση των ποσοστών μας. Δεν είναι αυτή που θέλουμε. Θεωρούμε όμως ότι όσο μπαίνουμε σε μια αντιπαράθεση προγραμματική, μια αντιπαράθεση πολιτική, μια αντιπαράθεση ήθους και ύφους διακυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι ο μόνος τρόπος να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ».

Τέλος, για τα τεκταινόμενα στην κεντροαριστερά και τις κινήσεις του κ. Τσίπρα, επανέλαβε πως «ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία, τα προβλήματα των πολιτών, η συντηρητική παράταξη, η οπισθοδρόμηση την οποία εκφράζει, η νεοφιλελεύθερη αντίληψη την οποία εκφράζει για την οικονομία με τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που ετεροπροσδιορίζεται. Έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο που συσπειρώνει ευρύτερες δυνάμεις και πολιτικές, από την αριστερά έως το φιλελεύθερο κέντρο, αλλά απευθυνόμαστε και στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν πατριωτική πολιτική, θέλουν εντιμότητα, θέλουν διαφάνεια, θέλουν αξιοκρατία, αλλά κυρίως απευθυνόμαστε στο ευρύ κοινωνικό ακροατήριο της πλειοψηφίας».

«Η αυτόνομη πορεία είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή για την πολιτική αλλαγή. Ο εκλογικός νόμος αναφέρει ότι ένα κόμμα πρέπει να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Το θέμα των συνεργασιών θα το δείξει μετά ο ελληνικός λαός. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα έχει νόημα, αν είναι δεύτερο κόμμα τότε την πρωτοβουλία θα την έχει η Νέα Δημοκρατία και τότε δεν θα μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα αλλάξει την πορεία της χώρας», κατέληξε.