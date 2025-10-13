Η επανεκλογή του Ν. Ανδρουλάκη στην ηγεσία έγινε πέρυσι, τέτοια μέρα. Στην αρχή υπήρχε ευφορία και ανάταση, μετά ήρθε ο ανταγωνισμός με την Πλεύση Ελευθερίας, ύστερα η στασιμότητα, τώρα ο ανταγωνισμός με τον Αλ. Τσίπρα.

Οι εσωκομματικές εκλογές, με την αναμέτρηση Ανδρουλάκη-Δούκα στον δεύτερο γύρο στις 13 Οκτωβρίου 2024, σηματοδότησαν την έναρξη ενός θετικού κύκλου για το ΠΑΣΟΚ που έφερε σύντομα το πέρασμά του στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω της νέας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ.

΄Ηταν μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ν. Ανδρουλάκη να τονώσει την ηγετική του εικόνα και τα κυβερνητικά χαρακτηριστικά του κόμματός του αξιοποιώντας τις δυνατότητες εντονότερης παρουσίας στη Βουλή και τις περισσότερες επικοινωνιακές ευκαιρίες.

Η περίοδος της ευφορίας δεν κράτησε πολύ, παρά την κυβερνητική φθορά. Μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απέκτησε μεγάλη επιρροή και η Πλεύση Ελευθερίας βρέθηκε, δημοσκοπικά, στη δεύτερη θέση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δυσμενέστατες εντυπώσεις για την ανθεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ και μεγάλη νευρικότητα στο εσωτερικό του.

Οταν τα Τέμπη έφυγαν από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, το ΠΑΣΟΚ ανέκτησε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να κάνει το δημοσκοπικό άλμα που θα μπορούσε να του δώσει προοπτική εκλογικής νίκης.

Κάπως έτσι, άνοιξε η συζήτηση για την «κολλημένη βελόνα» (Π. Γερουλάνος) λίγο πριν παραιτηθεί ο Αλ. Τσίπρας από τη βουλευτική έδρα για να αυτονομηθεί πολιτικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και να προετοιμάσει μια νέα πολιτική πρωτοβουλία.

Η νέα πολιτική συγκυρία δημιουργεί πολιτικό και επικοινωνιακό πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, καθώς αποκτά νέα δυναμική η συζήτηση για τις προοδευτικές συγκλίσεις στην οποία δεν συμμετέχει η Χ. Τρικούπη, ενώ τα πολιτικά σχέδια του Αλ. Τσίπρα προσελκύουν τα φώτα που απομακρύνονται από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Στο μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει ξανά πρόβλημα εσωστρέφειας, με διαμαρτυρίες για την αδρανοποίηση των κομματικών οργάνων και έλλειψη συλλογικότητας στη διαμόρφωση στρατηγικής.

Θέμα ωρών είναι η ανακοίνωση της σύνθεσης της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) που θα γίνει, πιθανότατα, στις αρχές του 2026, μέχρι τον Μάιο, ενώ επίκειται και η ανακοίνωση μιας επιτροπής διεύρυνσης που θα προσπαθήσει να προσελκύσει ανένταχτες προσωπικότητες της ευρύτερης κεντροαριστεράς και απογοητευμένα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά στελέχη που μπορούν να βρουν κώδικα συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ.

Εναν χρόνο μετά την επανεκλογή του Ν. Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι ότι προκάλεσε τις παραιτήσεις Μπρατάκου-Παπασταύρου (3/2024, πρόταση δυσπιστίας) και ότι παρουσίασε ένα συγκροτημένο κυβερνητικό πρόγραμμα στη ΔΕΘ. Το αδύνατο σημείο του είναι ότι λειτουργεί κλεισμένος σε έναν στενό κύκλο συνεργατών και συνομιλητών και δείχνει να μην εμπιστεύεται όσους δεν ανήκουν σ αυτόν τον κύκλο.