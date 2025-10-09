«Πού πήγαν τα λεφτά; Είναι ευρωπαϊκά λεφτά, δικά μας. Πήγαν στους Φραπέδες και στους Χασάπηδες» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πόσα κλέψανε; Ένα δισεκατομμύριο τουλάχιστον…» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ομιλία του εξαπολύοντας ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε απευθύνοντας ερωτήματα και δίνοντας απαντήσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «Πού πήγαν τα λεφτά; Είναι ευρωπαϊκά λεφτά, δικά μας. Πήγαν στους Φραπέδες και στους Χασάπηδες. Ερώτημα: αφού τα αποκάλυψε η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Γιατί εδώ δεν κουνιόταν φύλλο… Δέχτηκε ο κ. Μητσοτάκης να 'ρθουν στη Βουλή; Δέχτηκαν Προκαταρκτική Επιτροπή; Όχι.»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναρωτήθηκε «Δέχτηκε ο κ. Μητσοτάκης να έρθουν ο Φραπές και ο Χασάπης έστω στην Εξεταστική;» και απάντησε αρνητικά.

«Θέλετε κάποια άλλη απόδειξη ότι καλύπτουν τους κλέφτες; Καλύπτουν τους κλέφτες. Ο κ. Μητσοτάκης καλύπτει τους κλέφτες ενός δισεκατομμυρίου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είτε το θέλει είτε όχι αυτή είναι η αλήθεια» συμπλήρωσε και έκλεισε λέγοντας «ας τους αφήσει να έρθουν να δώσουν τουλάχιστον μια κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή…».

{https://www.facebook.com/reel/1222723946546514}