Είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες διείσδυσής του, είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Εμείς ως ΠΑΣΟΚ ζητούσαμε και εξεταστική -ακόμα και από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη- και προανακριτική. Έρχεται τώρα να μας κατηγορήσει η Νέα Δημοκρατία ότι τάχα θέλουμε να κρύψουμε πράγματα, όταν εκείνοι δεν δέχτηκαν την προανακριτική», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Mega, για να σημειώσει ότι «τα μέλη του ΠΑΣΟΚ διατίθενται να έρθουν στην εξεταστική επιτροπή», όμως της ΝΔ «γιατί δεν έρχονται;»

«Εμείς λέμε ότι όλα τα πρόσωπα που συκοφαντεί η Νέα Δημοκρατία και δεν είναι σε καμία δικογραφία να έρθουν αύριο. Και ρωτώ: ο ”Φραπές”, ο ”Χασάπης” και η Σεμερτζίδου θα έρθουν; Σε αντιπαράσταση ο κ. Βορίδης δέχεται να έρθει με τον κ. Βάρρα; Ο κ. Σημανδράκος δέχεται να έρθει σε αντιπαράσταση με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης;», ρώτησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Προσέθεσε ότι «ο κ. Μυλωνάκης τελικά έδωσε στη δημοσιότητα ένα υπόμνημα του κ. Βάρρα που καίει τον κ. Βορίδη», για να τονίσει: «Γιατί το έδωσε την επομένη της παραγραφής των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του κ. Βορίδη και δεν το έδωσε τον Ιούλιο που συζητούσαμε τη σύσταση της Επιτροπής;».

Για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι παρέπεμψε στην προ ημερών κυριακάτικη ανάρτηση του Κυρ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «προσπάθησε να διαμορφώσει κλίμα και να παρέμβει στη Δικαιοσύνη στην υπόθεση του κ. Ρούτσι αναφέροντας ότι το αίτημα αυτό μπορεί να συζητηθεί στο ακροατήριο και ότι πιθανή αποδοχή αυτή τη στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε αέναες καθυστερήσεις». «Τώρα τι έχει να πει ο πρωθυπουργός που τελικά η Δικαιοσύνη προχωρά άμεσα στο ακροατήριο και υπήρξε αποδοχή του αιτήματος του κ. Ρούτσι;», σχολίασε. Προσέεσε ότι «οι κ.κ. Φλωρίδης, Γεωργιάδης και Μητσοτάκης τα έβαζαν με τους γονείς» και ότι «μάλιστα κάποιοι άφηναν άθλια υπονοούμενα για το αν είναι πραγματική η απεργία πείνας», για να ρωτήσει αν θα κάνουν αυτοκριτική. «Ευτυχώς η ωμή παρέμβαση που επιχείρησαν, έπεσε στο κενό και η Δικαιοσύνη στάθηκε όρθια», είπε.

Στον απόηχο τελευταίας δημοσκόπησης, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει μία αύξηση δύο μονάδων από την προηγούμενη εβδομάδα» και εξήγησε ότι «φυσικά αυτό δεν αρκεί, εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι». Υποστήριξε πως όποιος δει μετά τη ΔΕΘ τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων «θα δει ότι ο κόσμος καταγράφει το ΠΑΣΟΚ ως τον άλλο πόλο, τρανταχτό παράδειγμα το ποσοστό της τάξεως του 30% που συγκεντρώνει και εκείνο και η Νέα Δημοκρατία στο ερώτημα που αφορά στο ποιο κόμμα προτιμούν ως κορμό της επόμενης κυβέρνησης». «Όλοι μας στο ΠΑΣΟΚ αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος -όχι μόνο για την παράταξή μας αλλά κυρίως για τον κόσμο που επιθυμεί να φύγει μία διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει διαλύσει τα πάντα, είναι μια δεξιά, βαθιά αυταρχική και αναποτελεσματική κυβέρνηση», είπε. Τόνισε ότι «όλοι μας θα κριθούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά η βελόνα έχει ήδη ξεκολλήσει» και πως «αν όλοι βοηθήσουμε τότε θα ξεκολλήσει παραπάνω».

Ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν έχουν χάσει ποτέ ως τώρα από τη Νέα Δημοκρατία διότι δεν έχει υπάρξει κάλπη που να έχουν αναμετρηθεί ως κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση» και πως «επί Νίκου Ανδρουλάκη και ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ καταγράφει αυτά τα χαμηλά ποσοστά, φεύγουν υπουργοί από την κυβέρνηση, έχουν παραπεμφθεί πολιτικά πρόσωπα στη Δικαιοσύνη και η κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να κάνει εκατό κωλοτούμπες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ως προς την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται και να λέει πού στοχεύει», για να σχολάσει ότι «εδώ όμως έχουμε να κάνουμε και με πραγματικά δεδομένα - και το ζήτημα της παραίτησης του κ. Τσίπρα και το εάν θα δημιουργήσει ή όχι νέο κόμμα είναι κάτι που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ». Παρατήρησε ότι «όσοι μάλιστα έως τώρα έχουν βγει και έχουν πει ότι θα ήθελαν να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό είναι μόνο στελέχη της παράταξης από την οποία έφυγε», προσθέτοντας ότι «άρα επιβεβαιώνεται πλήρως ότι είναι ένα εσωτερικό τους ζήτημα και εμείς από θέση αρχής δεν παίρνουμε θέση σε εσωκομματικά άλλων κομμάτων».

Σχετικά με την ενδεχόμενη απήχηση ενός κόμματος Τσίπρα τόνισε ότι «είναι ένας τέως πρωθυπουργός που έχει κάθε δικαίωμα να εκτεθεί και να αξιολογηθεί. Έχει όμως αξιολογηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης μετά την πρωθυπουργία του, μάλιστα με αντίπαλο τον σημερινό πρωθυπουργό. Νομίζω, επομένως, ότι είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες διείσδυσής του». Σημείωσε καταληκτικά ότι «για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ».