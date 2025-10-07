Απομένουν 10 χλμ. στην Πατρών - Πύργου.

Έως τα τέλη Νοεμβρίου θα παραδοθεί το τελευταίο τμήμα της Πατρών - Πύργου, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο Οlympia Forum VI.

Για το οδικό δίκτυο Πάτρα - Πύργος, απομένουν ακόμη 10 χιλιόμετρα να δοθούν κι αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί, είπε ο υπουργός, που έκανε αναφορά στα έργα υποδομών τα οποία είναι σε εξέλιξη ή αναμένεται να ξεκινήσουν στη χώρα.

Μιλώντας για τις προκλήσεις στον τομέα των υποδομών, ο Χρίστος Δήμας ανέφερε ότι «ο ρόλος των υποδομών και μεταφορών είναι πολυδιάστατος και η πολιτική που ασκείται σε αυτό το πεδίο επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και την εικόνα της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Είναι μία δύσκολη εξίσωση που προσπαθούμε να λύσουμε μέσα από παρεμβάσεις και έχοντας συγκεκριμένους πόρους».

Στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στις εμβληματικές υποδομές οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν τη μορφή της συγκοινωνίας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, όπως οι συνδέσεις των μεγάλων λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου. «Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας μας με όσους διαθέσιμους πόρους έχουν», τόνισε.