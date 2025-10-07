Όπως ανέφερε ξεκάθαρα, το «συμφωνώ» του κ. Βορίδη ήταν συμφωνία σε μια έκνομη ενέργεια κατανομής του εθνικού αποθέματος και παράνομων επιδοτήσεων.

Η κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα, πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν συνεργάτη του πρωθυπουργού, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις και νέο κύμα αντιπαραθέσεων.

Ο κ. Βάρρας, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει μετά από πιέσεις της αντιπολίτευσης, φέρεται να έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Επιτροπής «αναγκαστικά», αφού —όπως του επισημάνθηκε— διαφορετικά θα αντιμετώπιζε νομικές συνέπειες τονίζουν πηγές ΣΥΡΙΖΑ.

Κενά μνήμης και «σκληρές» αιχμές για τον Βορίδη

Κατά τη διάρκεια της ακρόασής του, ο Βάρρας απαντούσε συχνά με φράσεις του τύπου «δεν θυμάμαι» και «δεν είμαι σίγουρος», επικαλούμενος την ηλικία του, ωστόσο άφησε βαριές αιχμές για τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Βορίδης παρενέβη «σε βαθμό παράβασης καθήκοντος» στην προκήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Τεχνικό Σύμβουλο το 2020, ενώ απαίτησε την παραίτησή του επειδή «έκανε καλά τη δουλειά του και ξεκάρφωνε ανομίες». Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεχόταν πιέσεις από την εταιρεία Neuropublic, η οποία λειτουργούσε ως τεχνικός σύμβουλος του Οργανισμού, ώστε να εγκρίνει παράνομες πληρωμές επιδοτήσεων — κάτι που αρνήθηκε να πράξει, γεγονός που, όπως είπε, οδήγησε στην αποπομπή του.

«Η καρατόμησή μου έγινε μετά από απαίτηση της Neuropublic με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το «συμφωνώ» του υπουργού σε τότε απόφαση αποτελούσε “συμφωνία σε έκνομη ενέργεια”.

«Δεν είχα ενημερώσει ποτέ τον Μητσοτάκη»

Παράλληλα, ο Βάρρας αποκάλυψε πως ουδέποτε ενημέρωσε προσωπικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ — «όσο παράξενο κι αν ακούγεται αυτό», όπως σημείωσε. Η δήλωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς μετά την απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020, διορίστηκε σε θέση δίπλα στον πρωθυπουργό, ενώ έχει διατελέσει και υπεύθυνος επιστημονικής ομάδας του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εντύπωση προκάλεσε η σιωπή του για το πρόσωπο του πρωθυπουργού, παρότι παλαιότερα είχε εκφράσει εγκωμιαστικά σχόλια για τον ίδιο, λέγοντας ότι: «Κάθε Κρητικός πρέπει να νιώθει υπερηφάνεια για τον πατριώτη του, γιατί είναι τιμή για όλους μας που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για βαριές σκιές και συγκάλυψη γύρω από την υπόθεση, ενώ το κυβερνητικό στρατόπεδο τηρεί σιωπή. Το ερώτημα που πλέον τίθεται είναι κατά πόσο ο πρωθυπουργός γνώριζε ή όχι τις καταγγελίες και τα ευρήματα για το «γαλάζιο σκάνδαλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ.