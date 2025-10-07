«Πώς είναι δυνατόν η ίδια Ευρώπη που επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία να επιτρέπει τη διείσδυση μιας αυταρχικής δύναμης όπως η Τουρκία μέσω του εμπορίου και της νόμιμης αγοράς αμυντικών εταιρειών;» αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου.

«Η Τουρκία δεν είναι απλώς ένας δύσκολος γείτονας. Είναι μια δύναμη που χρησιμοποιεί τη βιομηχανία της ως προέκταση της εξωτερικής πολιτικής της. Και κάθε εξαγορά κάθε τεχνογνωσία κάθε ευρωπαϊκό μηχάνημα ή πατέντα που περνά στα χέρια της μετατρέπεται αύριο σε όπλο απέναντι σε μια ευρωπαϊκή χώρα» σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου σε ανάλυσή του στο Dnews. O Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια Τουρκία που σε λίγα χρόνια μπορεί να θυμίζει μια νέα... Ρωσία.

Το άρθρο του Σάκη Αρναούτογλου

«Η Ευρώπη έχει μάθει να αφουγκράζεται τους ήχους των τανκς στα σύνορα της Ουκρανίας. Έχει αναγνωρίσει και σωστά τη ρωσική απειλή ως υπαρξιακή. Όμως την ίδια στιγμή δείχνει αδυναμία ή απροθυμία να αντιληφθεί τη σταθερή επίμονη και πλέον τεχνολογικά εξελιγμένη απειλή που ασκεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο στο Αιγαίο στην Κύπρο στα σύνορα του ευρωπαϊκού της Νότου.

Η πρόσφατη εξαγορά της ιταλικής Piaggio Aerospace από την τουρκική Baykar και το ενδεχόμενο νέας εξαγοράς μεγάλης ευρωπαϊκής αμυντικής εταιρείας από την ίδια δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική είδηση. Είναι ένα στρατηγικό σοκ και θα έπρεπε να ηχήσει συναγερμό στις Βρυξέλλες στα ευρωπαϊκά υπουργεία Άμυνας και πρώτα απ’ όλα στην Αθήνα.

Η Baykar δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Είναι ο τεχνολογικός βραχίονας της τουρκικής στρατηγικής ισχύος το εργαλείο που έδωσε στην Άγκυρα την αυτονομία να διεξάγει πολέμους δι’ αντιπροσώπων να επεμβαίνει σε Συρία, Λιβύη, Ναγκόρνο Καραμπάχ και να αμφισβητεί καθημερινά τα ευρωπαϊκά σύνορα με drones που παράγει και εξάγει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο αντιμετωπίζει την υπόθεση με τον αφελή πραγματισμό ενός τεχνοκράτη που βλέπει μόνο ισολογισμούς και όχι γεωπολιτικούς χάρτες. Δεν βλέπει ότι μια τουρκική εταιρεία στενά συνδεδεμένη με τον πρόεδρο Ερντογάν και το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αποκτά σταδιακά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή τεχνογνωσία στα ευρωπαϊκά δίκτυα παραγωγής και σε κρίσιμες αμυντικές υποδομές.

Και εδώ τίθεται το θεμελιώδες ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν η ίδια Ευρώπη που επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία να επιτρέπει τη διείσδυση μιας αυταρχικής δύναμης όπως η Τουρκία μέσω του εμπορίου και της νόμιμης αγοράς αμυντικών εταιρειών;

Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες ζει αυτό που η Ανατολική Ευρώπη μόλις τώρα αντιλαμβάνεται την επιθετικότητα την εργαλειοποίηση της στρατιωτικής ισχύος την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων τον εκβιασμό με μεταναστευτικές ροές την παραβίαση εναέριου χώρου και θαλάσσιων συνόρων Μόνο που σε αντίθεση με την Ουκρανία η Ελλάδα δεν είχε ποτέ το προνόμιο να ακουστεί με την ίδια ένταση

Η Τουρκία δεν είναι απλώς ένας δύσκολος γείτονας. Είναι μια δύναμη που χρησιμοποιεί τη βιομηχανία της ως προέκταση της εξωτερικής πολιτικής της. Και κάθε εξαγορά κάθε τεχνογνωσία κάθε ευρωπαϊκό μηχάνημα ή πατέντα που περνά στα χέρια της μετατρέπεται αύριο σε όπλο απέναντι σε μια ευρωπαϊκή χώρα.

Αν η Κομισιόν δεν το καταλάβει τώρα όταν ακόμη έχει τη δυνατότητα να βάλει φραγμό θα το πληρώσει η ίδια η Ευρώπη με το νόμισμα της ασφάλειάς της.

Η Ελλάδα πρέπει να τοποθετηθεί όχι μόνο ως ανήσυχη γείτονας αλλά ως προειδοποιητικός μηχανισμός για το τι σημαίνει να αφήνεις την Άγκυρα να αποκτά βιομηχανικά και τεχνολογικά ερείσματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί ότι η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται μόνο στα ανατολικά της σύνορα με τη Ρωσία αλλά και στα νότια με την Τουρκία. Και ότι η ανοχή της στις τουρκικές εξαγορές στρατηγικών ευρωπαϊκών εταιρειών δεν είναι επένδυση αλλά γεωπολιτική αφέλεια.

Όπως η Ουκρανία προειδοποιούσε για τη Μόσχα και κανείς δεν την άκουγε έτσι και η Ελλάδα προειδοποιεί για την Άγκυρα εδώ και δεκαετίες. Η ιστορία δεν συγχωρεί εκείνους που δεν μαθαίνουν τα μαθήματά της.

Σάκης Αρναούτογλου

Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ».