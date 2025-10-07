Τώρα τα πράγματα είναι κουκιά μετρημένα, σχολίασε ο Νίκος Παππάς.

«Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει - υπάρχουν οι προϋποθέσεις - επιταχυντή των εξελίξεων. Διότι τώρα τα πράγματα είναι κουκιά μετρημένα. Άπαντες είναι ενώπιον των ευθυνών τους. Θα φανεί ποιος εννοεί ότι θέλει τη συνεργασία και ποιος δεν το εννοεί», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Πρόσθεσε ότι η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού «δεν είναι καθόλου ασύμβατη με την προοπτική μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας». Σημείωσε, επίσης, ότι η παραίτηση Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 - με την οποία ο ίδιος διαφωνούσε - ήταν το «έναυσμα» για κατακερματισμούς. Σχολίασε ακόμα ότι σήμερα η ΝΔ ξεκινά έναν σημαντικό νέο πόλεμο κατά του πρώην πρωθυπουργού και της διακυβέρνησης 2015-2019.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αφού θύμισε ότι η κατεύθυνση της εκλογικής συνεργασίας είναι «ομόφωνα ψηφισμένη από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ότι υπάρχει αντίστοιχο μοντέλο συνεργασιών, που δίνει, όμως, και μαθήματα από λάθη που έγιναν. Αναφερόμενος στο «γαλλικό μοντέλο» συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών κομμάτων, είπε: «Στη Γαλλία τα κόμματα καθυστέρησαν, συνεργάστηκαν την τελευταία στιγμή υπό την πίεση της ακροδεξιάς. Επίσης, δεν ήταν καθαρό ποιος θα ηγηθεί. Αυτά είναι λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση και πρέπει να υπάρξει εκλογή επικεφαλής από τον προοδευτικό κόσμο […] Να μιλήσουμε όλοι με ανοιχτά χαρτιά. Να βάλουμε κάτω χρονοδιαγράμματα, οδικούς χάρτες και να μην κλώθουμε μια έννοια στον δημόσιο διάλογο. Να συγκροτηθεί μια εκλογική συνεργασία, να ανοίξει στον κόσμο». Για να εξηγήσει ότι «μια γενική εκλογή από τα μέλη και τους φίλους της προοδευτικής παράταξης θα δώσει ώθηση και νομιμοποίηση σε εκείνον που θα μπει μπροστά στη μάχη».

Απαντώντας στο ερώτημα αν ο επικεφαλής θα πρέπει να είναι ο Αλέξης Τσίπρας, σημείωσε: «Θα μου προξενούσε έκπληξη αν φτάσουμε σε αυτό το ευκταίο και δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος για να ηγηθεί της μάχης».

Κληθείς να σχολιάσει τις ως τώρα πρωτοβουλίες συνεργασίας στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε: «Νομίζω ότι τα κόμματα τα οποία προπαγανδίζουν στον καθημερινό τους λόγο την ανάγκη για συνεργασίες έχουν καθυστερήσει. Δυστυχώς, δεν έχει φανεί η απαραίτητη ωριμότητα - όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ - στο να πυκνώσουν οι κοινές πρωτοβουλίες και μένουμε μόνο με κάποιες κοινές πρωτοβουλίες εντός της Βουλής για μία τροπολογία, για μία δεύτερη τροπολογία». Έκανε δε λόγο για την ανάγκη να αρθεί το έλλειμμα αξιοπιστίας ισχύος που αντιμετωπίζουν τα κόμματα του χώρου.