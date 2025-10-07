Από την αρχική επίδειξη αδιαφορίας («είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ») η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πέρασε στη σκληρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό με καταγγελίες για τυχοδιωκτισμό και παιχνίδια παρασκηνίου. Το μήνυμα είναι σαφές: Ο θάνατός σου, η ζωή μου.

Οταν έγινε γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κ. Τσουκαλάς έκανε το πρώτο σχόλιο με το οποίο δόθηκε «γραμμή» και στα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μίλησαν στη συνέχεια γι αυτό το θέμα: «Το ΠΑΣΟΚ από θέση αρχής δεν ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων».

Αυτή η επίδειξη αδιαφορίας για τα πολιτικά σχέδια του πρώην πρωθυπουργού, προσχηματική έτσι κι αλλιώς, κατέρρευσε ως τακτική το ίδιο βράδυ, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε στροφή σε μια απροκάλυπτα και απρόκλητα επιθετική στάση. Σε συνέντευξή του στο Ertnews κατήγγειλε τον πρώην πρωθυπουργό για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας:

«Από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυσή του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του».

Και απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συμπόρευσης, προσπαθώντας να απαξιώσει τον Αλ. Τσίπρα ως «τυχοδιώκτη»:

«Και επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες».

Συνέχισε την προσπάθεια αποδόμησης του πρώην πρωθυπουργού τονίζοντας ότι «το 41% που πήρε Νέα Δημοκρατία (στις εκλογές του 2023) οφείλεται στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας».

Και κατέληξε με την παρατήρηση ότι ο Αλ. Τσίπρας κρίθηκε στο παρελθόν ενώ ο ίδιος θα κριθεί στο μέλλον.

Στην Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η αποχώρηση του Αλ. Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και η νέα του πορεία θα επηρεάσει τον χάρτη των δημοσκοπήσεων, την κινητικότητα στελεχών και την πολιτική δυναμική στον προοδευτικό χώρο, ενδεχομένως και τις ισορροπίες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνεται στο ίδιο εκλογικό ακροατήριο με τον Ν. Ανδρουλάκη και, επομένως, θα συγκριθεί μαζί του τόσο ως προς την ηγετική εικόνα όσο και ως προς τις πολιτικές θέσεις.

Η ανησυχία είναι αυτονόητη για τις επόμενες δημοσκοπήσεις που θα μετρήσουν την απήχηση ενός νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πλέον είναι περισσότερο ορατό. Γιατί αν η επιρροή του είναι μεγαλύτερη από την επιρροή του ΠΑΣΟΚ, αυτό εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει δυσμενείς εντυπώσεις για την προοπτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ενδεχομένως θα πυροδοτήσει φυγόκεντρες τάσεις.

Αγωνία (εύλογο είναι να) υπάρχει και για την πιθανότητα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παραγκωνισμένα από την Χαριλάου Τρικούπη να αναζητήσουν διέξοδο μέσα από όποια πολιτική πρωτοβουλία αναλάβει ο πρώην πρωθυπουργός ή και να απομακρυνθούν ανεξάρτητοι βουλευτές ή βουλευτές άλλων προοδευτικών κομμάτων που το τελευταίο διάστημα κοιτούσαν προς το ΠΑΣΟΚ.

Οπως όλα δείχνουν, οι διεργασίες ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου θα επιταθούν και η συζήτηση για δυνητικές προοδευτικές συγκλίσεις θα τεθεί σε νέα βάση από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός ξαναμπαίνει, πρωταγωνιστικά, στο παιχνίδι. Ειδικά εφόσον δεν ξεκολλήσει η βελόνα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ και, επομένως, εμπεδωθεί η αίσθηση ότι ο στόχος της εκλογική νίκης που έχει τεθεί, έστω στις δεύτερες εκλογές, είναι μη ρεαλιστικός.

Για την Χαριλάου Τρικούπη σημασία έχει και ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουν από το Μέγαρο Μαξίμου τον Αλέξη Τσίπρα (αν δηλαδή θα τον χρίσουν βασικό πολιτικό αντίπαλο του Κ. Μητσοτάκη υποβαθμίζοντας στην πράξη τον Ν. Ανδρουλάκη) αλλά και πώς ο ίδιος θα κινηθεί στο εξής. Το πιθανότερο είναι ότι θα τον βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους, επικοινωνιακά και πολιτικά, και αυτό αποτελεί εκ των προτέρων πρόβλημα που εκ των υστέρων μπορεί να αποδειχθεί μεγάλο.