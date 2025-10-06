«Δεν πρέπει να μπερδευόμαστε από κινήσεις άλλων παικτών, όσο κρίσιμοι κι αν είναι», σχολίασε ο Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι θα αποτελέσει αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ εάν στις επόμενες εκλογές αναδειχθεί δεύτερο κόμμα, ενώ είπε πως σε καμία περίπτωση δεν θα συμπορευόταν με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε συνέντευξη στο protothema.gr, είπε πως «κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος» από το 12-13% του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις. Ερωτηθείς ποια είναι η διαφωνία του με τον Παύλο Γερουλάνο, απάντησε: «Έχουμε εκλεγμένο πρόεδρο, οφείλουμε να λειτουργούμε με αρχές και αξίες και να ακούμε τους πολίτες. Δεν είμαστε εδώ για να βάζουμε τελεσίγραφα, αλλά να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα».

Όταν ρωτήθηκε πότε μπορεί να ανοίξει εκ νέου θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, αποκρίθηκε: «Όλοι θα κριθούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές. Το διακύβευμα είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Προφανώς θα είναι αποτυχία η δεύτερη θέση. Είναι ένας στόχος καθαρός, οτιδήποτε άλλο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και σε εμάς και στη χώρα».

Η αντίδραση για την παραίτηση Τσίπρα

Ο Χάρης Δούκας κλήθηκε να σχολιάσει την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Έχω κι εγώ μια μεγάλη θάλασσα που παλεύω με πολύ μεγάλες φουρτούνες και ο αγώνας μπροστά μου είναι πολύ μεγάλος. Για τον κ. Τσίπρα δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, είναι μια απόφαση που είχε προαναγγελθεί», δήλωσε αρχικά.

Ερωτηθείς για την περίπτωση συμπόρευσής του με τον πρώην πρωθυπουργό, ανέφερε: «Σε καμία περίπτωση. Ήμουν πάντα στο ΠΑΣΟΚ και έχω παλέψει πολύ για αυτό». Ακόμα, τόνισε ότι στο ΠΑΣΟΚ «δεν πρέπει να μπερδευόμαστε από κινήσεις άλλων παικτών, όσο κρίσιμοι κι αν είναι, γιατί η δικιά μας δουλειά είναι αυτή που θα κρίνει το αποτέλεσμά μας».

«Πρέπει να γίνει μεγάλο, δημοκρατικό, ανοιχτό συνέδριο»

Συνολικά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα διακυβέρνησης στη χώρα, τόνισε ο Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας πως κόμματα εκτινάσσονται και ξαναπέφτουν.

«Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος ψάχνει κάπου να πιαστεί. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για τον χώρο του ΠΑΣΟΚ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να πει τα πράγματα καθαρά και να πείσει ότι είναι μια ξεκάθαρη επιλογή προοπτικής διακυβέρνησης», πρόσθεσε.

«Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο στρατηγικό πλαίσιο. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την έκρηξη πρέπει να γίνει ένα μεγάλο, δημοκρατικό, ανοιχτό συνέδριο, με μεγάλο προσυνεδριακό διάλογο, που θα καταλάβουν οι πολίτες τι λέμε για τα μεγάλα θέματα. Και πρότεινα ένα, μια απόφαση συλλογική ότι πολιτική αλλαγή σημαίνει καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ», υπογράμμισε.