Στην εκτίμηση ότι η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής θα φέρει εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο Χρήστος Γιαννούλης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο Action24 τόνισε ότι «Είναι μια κίνηση, την ευθύνη της οποίας την έχει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατώ ότι πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως προοδευτική προσπάθεια για να αλλάξουν πολιτικές. H ζωή και η πολιτική πολλές φορές δημιουργούν συνθήκες που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε».

Ερωτηθείς αν ο ίδιος - ή ο ΣΥΡΙΖΑ - ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα στην περίπτωση δημιουργίας νέου κόμματος, ο κ. Γιαννούλης απάντησε: «Δεν έθεσε καν ο ίδιος τέτοιο ζήτημα. Είναι το προοίμιο μιας πολιτικής απόφασης για το πολιτικό του μέλλον - αυτό είναι σαφές - παραιτούμενος και παραμένοντας στην πολιτική δίνει κι ένα στίγμα των διαθέσεων απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω καλές ή κακές, αλλά σαφώς θα υπάρχουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν την απόφαση. (...) Μην περιμένετε τώρα εν θερμώ να ακούσετε μονολεκτικές απαντήσεις, ναι ή όχι. Θα ήταν άκομψο, γιατί υπάρχει κι ένα στοιχείο αιφνιδιασμού (...) Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου ότι δεν θα υπάρξουν εξελίξεις».

