Εδώ παίζονται παιχνίδια και πρέπει να αντισταθούμε στην χειραγώγηση και στα δόλια σχεδιά τους, τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Κατά όσων επιχειρούν να «χειραγωγήσουν» την κοινή γνώμη και να προκαλέσουν «συγκίνηση» για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, στρέφεται ο Άδωνις Γεωργιάδης, με νέα του ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επειδή έχω βαρεθεί να ακούω συνεχώς ψέματα για μένα, άκουσα τον κ. Ιωάννου στην τηλεόραση του@skaigr ότι προσέβαλα τον κ. Ρούτσι διότι είπα ότι όταν είσαι σε κρίση με την υγεία σου δεν μεταφέρεσαι σε ξενοδοχείο αλλά σε Νοσοκομείο…μετά την φράση μου αυτή ο κ. Ρούτσι είπε ότι δεν πήγε στο Ξενοδοχείο λόγω αδιαθεσίας αλλά λόγω της πορείας και δεν έχω κανέναν λόγο να τον αμφισβητήσω», αναφέρει αρχικά ο υπουργό Υγείας και συνεχίζει:

«Όμως εγώ κατήγγειλα την επικοινωνιακή διαχείριση της υγείας του κ. Ρούτσι από κάποιους, καθώς αν και ο κ. Ρούτσι πήγε εκείνη την ημέρα λόγω της πορείας, ενώ κατά δήλωσή του αισθανόταν καλά στην υγεία του, εν τούτοις μία σειρά ΜΜΕ @MegaTvOfficial και όλα τα sites, μετέφεραν την εικόνα ότι στο Νοσοκομείο (σ.σ.: προφανώς εννοεί "Ξενοδοχείο") μεταφέρθηκε λόγω…αδιαθεσίας…άρα κάποιοι πήγαν να παραπλανήσουν την Κοινή Γνώμη για να δείξουν έναν ασθενή Ρούτσι και να προκαλέσουν συγκίνηση, διότι όλα τα μέσα δεν είχαν τον ίδιο τίτλο και την ίδια αίσθηση από μόνα τους αλλά διότι κάποιοι αυτοί την είδηση του μετέφεραν…άρα εδώ παίζονται παιχνίδια και πρέπει να αντισταθούμε στην χειραγώγηση και στα δόλια σχεδιά τους».

