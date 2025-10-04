Τόνισε τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής και ανακοίνωσε ότι το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ θα φέρει «βαθιά τομή» σε μισθολόγιο, θητεία και καριέρα.

Την επέτειο των 106 ετών από την απελευθέρωσή της και την ένταξή της στον εθνικό κορμό γιόρτασε η Ξάνθη. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 106 χρόνια από την Απελευθέρωση της πόλης.

Ο Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου και στη συνέχεια κατέθεσε στέφανο στο Ηρώο της Ξάνθης, πριν παρακολουθήσει τη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν πλήθος πολιτικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του κόμματος ΝΙΚΗ Δημήτρης Νατσιός, βουλευτές της περιοχής, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Δήμαρχος Ξάνθης Ευστράτιος Κοντός, καθώς και ο Σοφολογιότατος Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Νεζντέν Χεμσερή.