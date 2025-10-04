«Οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει». Γιατί λέει ότι η συζήτηση για νέο κόμμα γίνεται ερήμην του.

Δυο σημαντικά μηνύματα αποστέλλει ο Αλέξης Τσίπρας από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, απαντώντας σε ερώτημα Έλληνα φοιτητή:

Το πρώτο ότι η συζήτηση για νέο κόμμα γίνεται ερήμην του. «Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω. Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται. Σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά στην πρώτη του απάντηση.

Το δεύτερο ότι αν δεν άρουν τον σημερινό κατακερματισμό οι ηγεσίες των κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα ξεπεραστούν από μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Σε ερώτηση πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, απάντησε: «Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει».

Ο διάλογος έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δίνουν σε πιθανό κόμμα στο οποίο θα ηγηθείτε έως 25%

Αν όχι τώρα πότε;

Αν όχι εσείς ποιος;

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:

Όλη αυτή η συζήτηση για ένα νέο κόμμα διεξάγεται έντονα είναι η αλήθεια στα ΜΜΕ της χώρας αλλά ερήμην μου.

Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω.

Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται.

Σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Και πώς θα επέλθει η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα;

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:

Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει.