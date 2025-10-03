Ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας χαρακτήρισε τρομοκράτες και υποστηρικτές δολοφόνων τους ακτιβιστές.

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα βίντεο του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, στα οποία χαρακτηρίζει τρομοκράτες και υποστηρικτές δολοφόνων τους ακτιβιστές του στόλου αλληλεγγύης για τη Γάζα, ανάμεσά τους και Έλληνες.

Το υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε «έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας» στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, για την «απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά» του Ίταμαρ Μπεν- Γκβιρ κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, ανάμεσά τους και η βουλευτής Πέτη Πέρκα.

Με το διάβημα το Ισραήλ καλείται να προχωρήσει στην ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και να σεβαστεί τα δικαιώματα των πολιτών. «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Καλά στην υγεία» τους οι 27 - Αγώνας δρόμου για τον επαναπατρισμό τους

Σήμερα, Παρασκευή, η πρέσβης της Ελλάδας στο Ισραήλ επισκέφθηκε το κέντρο κράτησης στο οποίο βρίσκονται οι 27 Έλληνες οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο αλληλεγγύης για τη Γάζα.

«Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους», αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών κάνουν τώρα έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό οι Έλληνες που κρατούνται στο Ισραήλ. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να αφεθούν ελεύθεροι το πρωί της Κυριακής, καθώς αύριο, Σάββατο, είναι αργία στο Ισραήλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις ισραηλινές αρχές, καθώς την Τρίτη ακολουθεί νέα αργία, γεγονός που θα μπορούσε να καθυστερήσει τον επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Αντιπροσωπεία της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”, προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”, μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».

Τα προκλητικά βίντεο του ακροδεξιού Μπεν-Γκβιρ

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ίταμαρ Μπεν-Γκβιρ έχει δώσει ρεσιτάλ προκλητικότητας από τη στιγμή που συνελήφθησαν οι μετέχοντες στον στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα και δύο βίντεο στα οποία δίνει «σόου» έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Στο πρώτο βίντεο, ο Ισραηλινός υπουργός στέκεται όρθιος μπροστά από ακτιβιστές, που είναι καθισμένοι οκλαδόν στο πάτωμα και τους αποκαλεί τρομοκράτες και υποστηρικτές δολοφόνων.

«Αυτός είναι ο στόλος των τρομοκρατών, αυτοί είναι τρομοκράτες. Κοιτάξτε τους, υποστηρικτές δολοφόνων», λέει δείχνοντας προς τους ακτιβιστές. Μπροστά του, καθισμένη στο πάτωμα στην πρώτη σειρά, είναι η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα.

«Δεν ήρθαν να βοηθήσουν, ήρθαν να υποστηρίξουν τη Γάζα, υποστηρίζουν τους τρομοκράτες», συνεχίζει ο ακροδεξιός υπουργός, που υποστήριξε ότι τα σκάφη δεν μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

Το εν λόγω βίντεο προκάλεσε νωρίτερα την έντονη αντίδραση του Αλέξη Χαρίτση. «Ο Μπεν Γκβιρ είναι υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη. Χλευάζει και αποκαλεί “τρομοκράτες” τους απαχθέντες που υποχρεώνονται να είναι οκλαδόν μπροστά του. Ποιος; Ο φασίστας στον οποίο χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν επιβάλει κυρώσεις για πρόκληση σε βία. Απέναντι του έχει το βλέμμα της αξιοπρέπειας. Των αγωνιστών. Των ανθρώπων της αλληλεγγύης. Των δικών μας ανθρώπων. Στην πρώτη σειρά διακρίνεται η βουλεύτριά μας, Πέτη Πέρκα. Και μετά από όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά», έγραψε σε ανάρτηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, απαιτώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε διπλωματικό διάβημα και να διασφαλίσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων.

Στο δεύτερο βίντεο- σόου του ακροδεξιού Ισραηλινού πρωθυπουργού, περπατά σε φυλακή και λέει στην κάμερα: «Όπως υποσχέθηκα, αυτοί οι ακτιβιστές του στόλου που υποστηρίζει τους τρομοκράτες είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Δεν παίζουμε πλέον».

Και συνεχίζει: «Τους αντιμετωπίζουμε όπως τους τρομοκράτες. Αυτό σημαίνει ίδια κελιά, ίδιες συνθήκες».

Κόντρα στη Βουλή, θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε ο Μηταράκης

Η στάση της κυβέρνησης μετά τη σύλληψη των ακτιβιστών του στόλου αλληλεγγύης για τη Γάζα αποτέλεσε νωρίτερα αντικείμενο αντιπαράθεσης στη Βουλή, λίγη ώρα μετά την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Έχει συντελεστεί μια «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που πρέπει να καταγγελθεί και επιτέλους η Ελλάδα να δράσει και να αναλάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης»., υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας, Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει απάντηση «πού βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες που απήχθησαν και συνεχίζουν να κρατούνται από τη δολοφονική μηχανή του κράτους του Ισραήλ». Παράλληλα επεσήμανε πως το κόμμα έχει καλέσει και τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών «να κάνουν το στοιχειώδες, να καταδικάσουν δηλαδή, τη δολοφονική ενέργεια της απαγωγής 500 περίπου ακτιβιστών σε διεθνή ύδατα, μεταξύ των οποίων 27 Ελλήνων στους οποίους και η βουλευτής Πέτη Πέρκα» και «να καταδικάσουν τον αποκλεισμό μωρών, παιδιών, μανάδων, αναπήρων, σε θάνατο, την εξολόθρευση του πληθυσμού της Γάζας».

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Νότη Μηταράκη. Αρχικά σημείωσε ότι στη Γάζα συντελείται μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και συμπλήρωσε ότι το ΥΠΕΞ «βρίσκεται σε επαφή με τους ανθρώπους που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές και προφανώς, οι αρχές του Ισραήλ είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια τους, για την υγεία τους και για την άμεση επιστροφή των επιβαινόντων».

Όμως, στη συνέχεια σχολίασε: «Ακούγοντας συναδέλφους μου της αντιπολίτευσης να μιλάνε για απαγωγή από ένοπλους εις βάρος αμάχων, θεώρησα ότι κάνετε μια αναφορά στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Αλλά τελικά διαψεύστηκα. Δεν ήταν αναφορά στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, όπου ένοπλες παραστρατιωτικές δυνάμεις, παραβίασαν τα σύνορα με το Ισραήλ, επιτέθηκαν σε ένα φεστιβάλ που ήταν νέα παιδιά και διασκέδαζαν και σκοτώθηκαν και απήχθησαν σημαντικός αριθμός αμάχων. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς η Αριστερά δυσκολεύεται να το καταδικάσει. Γιατί η Αριστερά επιλέγει να μιλάει με απόλυτη μονομέρεια. Θέλω να σας θυμίσω ότι η Γάζα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, εδώ και 20 χρόνια, μια παραστρατιωτική οργάνωση ισλαμιστικού καθεστώτος».

«Κατά τη γνώμη μου κύριε Μηταράκη, θα έπρεπε να σας στείλει ευχαριστήριο τηλεγράφημα, αν όχι ο ίδιος ο Νετανιάχου, τουλάχιστον η ισραηλινή πρεσβεία, γι’ αυτή τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας την οποία κάνετε», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος. «Προσπαθείτε να μετατρέψετε τους θύτες σε θύματα, τους Ισραηλινούς οι οποίοι για πάνω από μισό αιώνα, 60 και χρόνια, είναι ένα κράτος κατακτητή. Εποικίζουν παράνομα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν μπλοκάρει και έχουν αποκλείσει τη ζώνη της Γάζας και οικονομικά και από νερό και ρεύμα», συμπλήρωσε και έκανε αναφορά σε δολοφονίες, σφαγές και βιασμούς, εγκλήματα που σήμερα συμπληρώνονται με τη γενοκτονία του ελληνικού λαού.

«Ο κ. Μηταράκης έχει λίγη ώρα μπροστά του να σβήσει μια ντροπιαστική τοποθέτηση την οποία έκανε από αυτό το βήμα, όταν του ζητήθηκε να καταδικάσει το γεγονός ότι οι ισραηλινές αρχές φέρονται όπως φέρονται σε μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας», επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς.

Αντί να καταδικάσει αυτό που έγινε στα διεθνή ύδατα, «αντιγύρισε στην προοδευτική δημοκρατική αντιπολίτευση ότι υποστηρίζει τη Χαμάς», πρόσθεσε. Πρόκειται για τοποθέτηση αίσχους, είπε ο κ. Παππάς και σημείωσε πως όλοι έχουν καταδικάσει ό,τι έκανε η Χαμάς, αλλά κάποιοι εντός της Βουλής δεν καταδικάζουν όσα κάνει το Ισραήλ στη Γάζα. «ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση και θεωρώ ότι είναι μια σημαντική στιγμή για το κοινοβούλιο, η οποία στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα και εντός της χώρας και εκτός», πρόσθεσε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας κατηγόρησε την κυβέρνηση για τακτική στρουθοκαμηλισμού για τα γεγονότα με τον στόλο αλληλεγγύης. Ο κ. Καζαμίας χαρακτήρισε «κατάπτυστη» την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, γιατί «ούτε καταδικάζει την πράξη του Ισραήλ και την απαγωγή των ακτιβιστών, ούτε υπερασπίστηκε τα δικαιώματα 27 Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται μεταξύ των 461 ακτιβιστών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα».