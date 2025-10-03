Με αιχμές σε βάρος ακόμη και πολιτικών αρχηγών για την οξεία κριτική τους στους δικαστές απάντησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης. «Το Δικαστικό Σώμα δεν υπακούει σε σκοπιμότητες και θα αντισταθεί στο λαϊκισμό» είπε ο Ιωάννης Μπούγας.

«Είμαι βέβαιος ότι το δικαστικό σώμα στο μέτρο που του αναλογεί θα αντισταθεί με σθένος στο λαϊκισμό και το μηδενισμό». Με τα λόγια αυτά ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας απάντησε στις φωνές αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και την οξεία κριτική που διατυπώνεται για το χειρισμό σοβαρών υποθέσεων , όπως η τραγωδία των Τεμπών.

«Όσοι επιχειρούν να εμφανίσουν τη Δικαιοσύνη εξαρτημένη και χειραγωγούμενη από την εκτελεστική εξουσία, μην έχετε αμφιβολία, θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους σε βάρος των Δικαστών και της Δικαιοσύνης, με σκοπό να ευτελίσουν το θεσμό και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Μπούγας προσθέτοντας πως οι δικαστές δεν θα επιτρέψουν «την άρνηση του κύρους των Δικαστηρίων και της Δικαιοσύνης απ΄ όπου ξεκινά η αποσύνθεση της δημοκρατικής Πολιτείας».

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης μιλώντας στην εκδήλωση μνήμης του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, τον προστάτη των Δικαστών και του Δικαστικού Σώματος, που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Παλαιά Βουλή, καταφέρθηκε σε βάρος όσων εξαπολύουν βολές κατά της Δικαιοσύνης, ανάμεσά τους και πολιτικοί αρχηγοί.

«Αισθάνομαι ντροπή όταν και μέσα στο Κοινοβούλιο ακούω ακόμη και αρχηγούς κομμάτων να κατηγορούν άκριτα και επιπόλαια ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ότι είναι ευεπίφοροι σε πιέσεις της εκτελεστικής εξουσίας και έτοιμοι να κάμψουν τη συνείδησή τους και να θυσιάσουν την ηθική τους ακεραιότητα με αντάλλαγμα θέσεις, που θα λάβουν μετά την αφυπηρέτησή τους», είπε ο κ. Μπούγας και συμπλήρωσε:

«Το Δικαστικό Σώμα, πιστό στον όρκο του, τιμά το λειτούργημα του και δεν υπακούει σε σκοπιμότητες και συμφέροντα. Με επίγνωση ότι η προάσπιση των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο μόνο με την επιβολή του νόμου και των θεσμικά κατοχυρωμένων εγγυήσεων. Μέσα από αυτή τη διαρκώς μεταβαλλόμενη δυναμική, επιδιώκουμε την άμεση, αποτελεσματική και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στη Δικαιοσύνη - το έσχατο καταφύγιο των πολιτών… Θέλω ιδιαιτέρως να τονίσω ότι οι επί τιμή δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο γνώσης και εμπειρίας για κάθε Πολιτεία, που οφείλει να το αξιοποιεί. Εφόσον συμφωνήσουμε σε αυτό επί της αρχής με συνεννόηση και διάλογο θα ορίσουμε τη διαδικασία και τα κριτήρια της αξιοποίησής τους».

Ι. Μπούγας: «Οι δικαστές δεν υπόκεινται σε πολιτικές πιέσεις ή εκφοβισμούς»

Απευθυνόμενος δε προς τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης υπογράμμισε: «Είναι αλήθεια ότι οι πολίτες έχουν υψηλές προσδοκίες από τους Δικαστικούς Λειτουργούς. Όποιος ενδύεται τη Δικαστική Τήβεννο, οφείλει να ενδύεται τις αρετές του Αγίου και ακόμη περισσότερες, όπως επιμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων του, προσαρμογή στην σύγχρονη πραγματικότητα, κοινωνική εμπειρία ακόμη και γνώση των νέων τεχνολογιών. Διαρκές ζητούμενο είναι η Ανεξαρτησία του Δικαστή» για να προσθέσει με έμφαση πως:

«Ο Δικαστής υποτάσσεται μόνο στο νόμο και καθοδηγείται αποκλειστικά από τη συνείδησή του. Είναι ελεύθερος να διαμορφώνει δικανική πεποίθηση και να αποφασίζει αντικειμενικά και αμερόληπτα για την υπόθεση που άγεται προς επίλυση ενώπιόν του, στηριζόμενος αποκλειστικά στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, χωρίς να υπόκειται σε πολιτική πίεση ή εκφοβισμό ή επιρροή από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται. Οι δικαστές μας έχουν την αναγκαία θεσμική θωράκιση, περιβαλλόμενοι από εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, που τους παρέχει το δικαίωμα και ταυτόχρονα τους επιβάλλει το καθήκον να αποκρούσουν οποιαδήποτε παρέμβαση στα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα».

Οι μεταρρυθμίσεις για την επίλυση διαχρονικών προβλημάτων της Δικαιοσύνης

Με αφορμή δε τη συμπλήρωση ενός έτους από την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη ο κ. Μπούγας αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στο χώρο της Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαχρονικών παθογενειών.

«Η Ελλάδα βρέθηκε για δεκαετίες αντιμέτωπη με το πιο οξύ πρόβλημα καθυστερήσεων στην Ευρώπη. Τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Το 2022 ο μέσος χρόνος για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ανερχόταν στις 1.492 ημέρες, υπερδιπλάσιος χρόνος του μέσου όρου των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος ανέρχεται στις 650 ημέρες. Τέσσερα ολόκληρα χρόνια για να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση», επεσήμανε ο κ. Μπούγας και πρόσθεσε:

«Η υπερβολική βραδύτητα δεν είναι απλώς μια οργανωτική ανεπάρκεια. Συνιστά κατ’ ουσίαν παραβίαση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Πλήττει κυρίως τους ασθενέστερους, ενώ επιδρά αρνητικά στην προσέλκυση των επενδύσεων, στην επιχειρηματικότητα και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις μας πραγματοποιούνται με βάση την αντίληψή μας ότι οι δικονομικές ρυθμίσεις συνιστούν τη συνταγματική αποτύπωση στην καθημερινή δικαστική πρακτική του δικαιώματος των πολιτών για παροχή έννομης προστασίας, υπό τις εγγυήσεις που προβλέπει το Σύνταγμα και η ΕΣΔΑ».