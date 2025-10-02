«Ο κ. Γεωργιάδης αμφισβήτησε την αυθεντικότητα της απεργίας πείνας του κ. Ρούτσι και την επιστημονική επάρκεια της γιατρού που τον παρακολουθεί.»

Τη στήριξή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ , τονίζοντας ότι είναι «δίκαιο και πρέπει να γίνει αποδεκτό στο σύνολό του». Το κόμμα της Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι όσοι καθυστερούν την ικανοποίησή του «φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του απεργού πείνας».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον ότι αμφισβήτησε τόσο την αυθεντικότητα της απεργίας πείνας όσο και την επιστημονική επάρκεια της γιατρού που τον παρακολουθεί.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στο δυστύχημα των Τεμπών, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί «συσκότιση και συγκάλυψη» του εγκλήματος, καταπατώντας – όπως σημειώνεται – το Σύνταγμα και προσφέροντας ασυλία στους πολιτικά υπεύθυνους.

«Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης θα είχαν πάει σπίτι τους, δεν θα κούναγαν το δάχτυλο στην κοινωνία από την τηλεόραση», καταλήγει η ανακοίνωση.