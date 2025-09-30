«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας και οπισθοδρόμησης των θεσμών»,

«Ο Πρωθυπουργός καταγγέλλει τα fake news, αλλά ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος εδώ και πέντε μέρες δεν διαψεύδουν τον κ. Σάλμα. Ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει να αρνείται να κληθούν οι κρίσιμοι μάρτυρες για να διαλευκανθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την εισηγητική τοποθέτηση του Κ. Μητσοτάκη στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο.

«Όσο για το παραμύθι της ελάφρυνσης των νοικοκυριών, δεν πουλάει πια. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη. Πράγματι, ο ρεαλισμός είναι παράγοντας σταθερότητας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας και οπισθοδρόμησης των θεσμών. Οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή», καταλήγει η δήλωση.