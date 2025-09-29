Φούντωσε ξανά η κόντρα Μητσοτάκη - Σαμαρά.

«Πόλεμος» δηλώσεων ξέσπασε μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή τη φορά μέσω αντιπροσώπων και με φόντο την αναμενόμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, όπως σας έχουν εγκαίρως ενημερώσει τα «Παιχνίδια Εξουσίας».

Αρχικά ο Χρύσανθος Λαζαρίδης με άρθρο του στα «Νέα» (Δείτε ΕΔΩ)μίλησε για «φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη» αποδομώντας πλήρως τον πρωθυπουργό το πώς έχει χειριστεί τα ελληνοτουρκικά. Χαρακτηριστικό το απόσπασμα για το πως καταλήγει το άρθρο του: «Έσφαλλε παρ' ό,τι τον είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως! Κι όμως, παρουσιάζεται σήμερα ως η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας»! Όταν έχεις αποτύχει πλήρως, ενώ σε είχαν προειδοποιήσει κατ’ επανάληψιν, δεν είσαι η «λύση». Είσαι το πιο σοβαρό ΠΡΟΒΛΗΜΑ».

Την σκυτάλη πήρε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και ο Μακάριος Λαζαρίδης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σημειώνει: Δημοκρατικά έχει το δικαίωμα κάθε πολίτης -ως πολίτης γράφει – να λέει την άποψη του. Αλίμονο αν σχολίαζα το άρθρο γνώμης κάθε πολίτη». Αλλά πρόσθεσε: «Τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον έκριναν οι πολίτες στις εκλογές του 2023. Του έδωσαν ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ιστορία της ΝΔ. Τον ψήφισαν διαχρονικοί υποστηρικτές της ΝΔ και άνθρωποι που δεν προέρχονται από το χώρο της κεντροδεξιάς».

Και συνέχισε: «Εμείς πολιτευόμαστε με απτά αποτελέσματα που ψηλώνουν τη χώρα και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες της ακροδεξιάς- δεν το σχετίζω με το άρθρο να μην παρεξηγηθώ. Αλλά πείτε μου εάν θυμάστε άλλο πρωθυπουργό να έχει θέσει το casus belli, να έχει υπογράψει συμφωνία για ΑΟΖ, να έχει επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, να έχει καταθέσει Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, να έχει φέρει την Exxon και τη Chevron, να έχει πάρει Rafale, Belharra, F16, F35”. Εκτίμησε δε πως: «Όταν έρθει η ώρα των εκλογών οι πολίτες με αυτά θα αποφασίσουν και όχι με θεωρίες και λόγια».

Ωστόσο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ μιλώντας στον RealFM, ήταν ιδιαίτερα σκληρός και αιχμηρός. «“Καταρχάς ο κ. Σαμαράς να χαίρεται τον σύμβουλό του, τον κ. Χρύσανθο Λαζαρίδη, ο οποίος προερχόμενος από την αριστερά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει προσφέρει στην παράταξή μας και βεβαίως στην χώρα. Από εκεί και πέρα, αν ο κ. Σαμαράς δεν επιθυμεί την όποια προσέγγιση λέτε εσείς ότι υπήρξε από την πλευρά του πρωθυπουργού, είναι δικό του θέμα. Ξέρετε, έχουμε δημοκρατία, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει”, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ» ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Έχει ρίξει μια κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς, δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ φρόνιμο να δημιουργήσει εκ νέου θέματα στη ΝΔ. Δεν μπορεί κιόλας να την ρίξει. Μια παράταξη που τον τίμησε κάνοντάς τον αρχηγό, όταν κάποια στιγμή έλεγε εγώ ‘‘δεν θα γυρίσω ούτε κι αν με καλέσουν στη ΝΔ’’».

Για το δε άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη, συμπλήρωσε: «Είναι απαράδεκτο, προκλητικό και θα έλεγα προσβλητικό απέναντι συνολικά στην παράταξη, όχι μόνον στον πρωθυπουργό. ‘Όταν προσέγγιζε την Τουρκία ο κ. Σαμαράς κάνοντας τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες – και πολύ καλά έκανε γιατί με την Τουρκία πρέπει να συνομιλούμε και στα χειρότερά μας- η Τουρκία δεν είχε το casus belli; Δεν έκανε παραβιάσεις και αερομαχίες στο Αιγαίο; Δεν προκαλούσε με τη Γαλάζια Πατρίδα; Αυτά συνέβαιναν και επί εποχής Αντώνη Σαμαρά. Τέτοιου είδους επιθέσεις, τις θεωρώ επιθέσεις στην παράταξη, όχι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και καλά θα κάνει ο Χρύσανθος Λαζαρίδης να είναι πολύ προσεκτικός όταν μιλάει για αυτήν την παράταξη, στην οποία δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα, μόνο θεωρίες».

Για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά μίλησε εν τω μεταξύ νωρίτερα σήμερα στα Παραπολιτικά FM ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης. Αφού δήλωσε ότι δεν θα σχολιάζει τις πολιτικές κινήσεις του κ.Σαμαρά, παραδεχόμενος ότι του οφείλει προσωπικά ευγνωμοσύνη, και αφού εξέφρασε την επιθυμία να επέστρεφε ο πρώην πρωθυπουργός στη ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε:

«Είναι αδύνατο να υποθέσω ότι αν έκανε πράγματι κόμμα ο Αντ. Σαμαράς δεν θα προξενούσε βλάβη στη ΝΔ, κάποια βλάβη θα προξενήσει. Το μέγεθος αυτής είναι πολύ πρόωρο να το προσδιορίσω. Όσο περισσότερο η πολιτική ζωή γίνεται μπάχαλο, αν γίνουν όλα αυτά τα σενάρια πραγματικότητα πάμε σε ένα πιο σύνθετο πολιτικό σύστημα, πιο πολυ-κατακερματισμένο. Αυτό πιστεύω ότι σε έναν βαθμό θα λειτουργήσει πολύ αντίστροφα. Πιστεύω ότι αν φτάσουμε σε έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο χάους, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και θετικά για τη ΝΔ».