Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Νικήτα Κακλαμάνη ετών 2024 και 2023.

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, «ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν», οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023).

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει (σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022):

Έσοδα από:

-Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα 29,21 ευρώ | (2023 = 28,22 ευρώ)

-Άλλη περίπτωση 31.955,28 ευρώ | (2023 = 31.955,28 ευρώ)

-Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 1.543,50 ευρώ | (2023 = 4.292,25 ευρώ)

-Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα,προσθετές αμοιβές κ.λ.π.(φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογ. αυτοτελώς, αφορολόγητα) 59.139,48 ευρώ | (2023= 56.184,38 ευρώ)

Μετοχές: Δεν περιλαμβάνονται κατά τα έτη 2024 και 2023

Μίσθωση θυρίδων: Δεν περιλαμβάνονται κατά τα έτη 2024 και 2023

Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα

-ING - Βέλγιο - 156,44 ευρώ (2023 = 241,29 ευρώ)

-ING - Βέλγιο - 4.504,88 ευρώ (2023 = 4.504,73 ευρώ)

-ΕΤΕ - Ελλάδα - 655,95 ευρώ (2023 = 19,70 ευρώ)

-ΕΤΕ - Ελλάδα - (κοινός) 216.275,85 ευρώ (2023 = 222.532,17 ευρώ)

Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (χωρίς αλλαγή από 2023 σε 2024)

-Διαμέρισμα 5ου ορόφου, 130τμ, κατασκευής 1962 και κτήσης 2003

-Ακίνητο πλήρους κυριότητας

Οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα: Δεν περιλαμβάνονται

Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση: Δεν περιλαμβάνονται

Δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές: Δεν περιλαμβάνονται.