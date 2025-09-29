Η απόφαση μας για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, δεν αποκλείει τις από σήμερα πρωτοβουλίες διαλόγου και κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, στα κινήματα, στην αυτοδιοίκηση, στις κοινωνικές διαμαρτυρίες, αλλά και στην Βουλή.

Οι πάσης φύσεως υποστηρικτές της ΝΔ ανησυχούν.

Η ραγδαία φθορά του κυβερνώντος κόμματος τους προβληματίζει.

Πριν από μήνες μας έλεγαν ότι είναι απαραίτητο η ΝΔ να συνεχίσει να κυβερνά αυτοδύναμη. Τώρα κάτι τέτοιο φαίνεται ανέφικτο.

Για αυτό η συνταγή τους άλλαξε.

Πρέπει, μας λένε, να εξασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα μετά τις ερχόμενες εκλογές.

Με συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Οι ομαλές εξελίξεις σε μια χώρα προϋποθέτουν την πολιτική σταθερότητα.

Όμως αυτή πρέπει να έχει πολιτικό - προγραμματικό περιεχόμενο και πρόσημο.

Δεν είναι ουδέτερη και δεν μπορεί να εκφυλίζεται σε μια κυνική και απεχθή κατανομή των καρεκλών της εξουσίας.

Σε μια τέτοια περίπτωση γρήγορα θα μεταβληθεί σε πολιτική αστάθεια, με καταστροφικές συνέπειες για την χώρα.

Πιστεύει επομένως κανείς σοβαρά ότι πρέπει να συγκυβερνήσουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ;

Για να κάνουν τι ;

Για να βρεθεί ο φερετζές της συνέχισης της ίδιας πολιτικής, έστω και με κάποια φτιασιδώματα ;

Για να συνεχισθεί μια κατάσταση που οδηγεί σε οικονομική, κοινωνική, δημογραφική, περιβαλλοντική κρίση, αλλά και κρίση δημοκρατίας;

Γιατί φυσικά η ΝΔ θα εμμείνει στις πολιτικές και στα νομοθετήματα της, που δημιουργούν τα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα.

Ή για να μείνουν ατιμώρητοι αυτοί που ευθύνονται για τα φαινόμενα της γενικευμένης διαφθοράς που μαστίζει την χώρα;

Μα ακριβώς αυτά τα φαινόμενα δημιουργούν στους πολίτες την αποστροφή προς το πολιτικό σύστημα και απειλούν την πολιτική σταθερότητα, με την άνοδο του λαϊκισμού και του αντισυστημισμού.

Για να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα.

Η ΝΔ έχει καταργήσει τα περισσότερα εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα.

Αποκορυφωμα το 13ωρο ημερήσιας εργασίας που ακολουθεί σύντομα.

Μια συγκυβέρνηση μαζί της είναι ποτέ δυνατόν να καταργήσει και αλλάξει ριζικά αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, με σύγχρονες εργασιακές σχέσεις που παρέχουν ασφάλεια στον εργαζόμενο ;

Με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την μείωση του χρόνου εργασίας ;

Ούτε στην σφαίρα της φαντασίας μπορεί αυτό να συμβεί.

Ή ακόμη, θα δεχθεί η ΝΔ να αλλάξει ριζικά και να αποκομματικοποιηθεί το κράτος που η ίδια χρησιμοποιεί ανενδοίαστα ως λάφυρο;

Όχι βέβαια, γιατί τότε θα χρειασθεί και λογοδοσία για τα πεπραγμένα.

Σε αυτούς που επικαλούνται το προηγούμενο του 2012, να θυμίσω ότι τότε η χώρα ήταν στο χείλος της χρεωκοπίας.

Θυσιάστηκε το ΠΑΣΟΚ- απόφαση ευθύνης- για να αποφευχθεί μια άνευ προηγουμένου καταστροφή.

Μια τέτοια Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ βέβαια θα είχε και μια άλλη παρενέργεια που λίγοι έχουν σκεφθεί.

Η απουσία μιας υπεύθυνης αξιωματικής αντιπολίτευσης με εναλλακτικό προγραμματικό λόγο, θα εκτινάξει εκλογικά τις δυνάμεις του λαϊκισμού και του αντισυστημισμου.

Ας δούμε και τα συμπεράσματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η πολιτική σταθερότητα μετά τις επόμενες εκλογές, συμπορεύεται με το διογκούμενο αίτημα της Πολιτικής Αλλαγής.

Άρα αποκλείει την συγκυβέρνηση με την ΝΔ.

Πολιτική Αλλαγή που προϋποθέτει ένα καθαρά προοδευτικό πρόγραμμα, με τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τομές, ώστε να απαντήσει πειστικά η χώρα στις νέες προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του εντεινόμενου ανταγωνισμού, της κλιματικής κρίσης, των διεθνών απειλών για νέες συγκρούσεις και πολέμους.

Με αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και μείωση των ανισοτήτων.

Με επιβολή του δημοσίου συμφέροντος στην ασυδοσία των καρτέλ και ολιγοπωλίων που οδηγούν στην ένταση της ακρίβειας.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δια του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, το βασικό περιεχόμενο ενός τέτοιου προγράμματος.

Ο διάλογος με τις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις είναι αναγκαίος για να εμβαθύνει κρίσιμα για το μέλλον σημεία του και να αναδείξει τις γωνίες, τις αιχμές που απαιτούνται, ώστε να αποτελέσει κτήμα όλων των πολιτών.

Η εφαρμογή του προϋποθέτει πράγματι αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, να έρθει το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη στις επόμενες εκλογές.

Το απαραίτητο πρώτο βήμα.

Γιατί το δεύτερο θα είναι να σχηματισθεί Κυβέρνηση που να μπορεί να κάνει πράξη την Αλλαγή Κατεύθυνσης στην χώρα.

Εξασφαλιζοντας και την πολιτική σταθερότητα,

Αυτός ο διάλογος πρέπει να ξεκινήσει.

Σαφώς δεν εννοώ όσους κινούνται στην λογική του λαϊκισμού και του αντισυστημισμού.

Ας τολμήσουμε

Καθημερινά, εξ άλλου, συναντάμε πολίτες που μας το ζητούν.

(O Χρήστος Πρωτόπαπας είναι πρώην υπουργός, μέλος της ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ)