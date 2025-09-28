«Είχαμε κανένα νέο για τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπουκώρο; Πότε θα σπάσουν τον ''όρκο σιωπής'';» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως «οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μεταξύ του τέως Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη και του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, Γεωργίου Κατσαούνου είναι ενδεικτικοί του ύφους και του ήθους της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον τον Πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων.

Δεδομένου ότι ο κ. Μπαμπασίδης έχει πάθει αμνησία και δεν θυμάται καν με ποιους μιλούσε στο τηλέφωνο, μήπως ο κ. Κατσαούνος έχει καλύτερη μνήμη και μπορεί να μας διαφωτίσει για τους διαλόγους που ακούγονται; Μήπως θυμάται ποιος είναι «ο άνθρωπος μας» για τον οποίο συζητούν και «πήρε έξι χιλιάρικα»;

Επίσης, με πραγματικό ενδιαφέρον ρωτάμε: Είχαμε κανένα νέο για τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπουκώρο; Πότε θα σπάσουν τον ''όρκο σιωπής'';».

Τι αναφέρει το δημοσίευμα

Οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento για τον στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργο Κατσαούνο, έχουν προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης που σπεύδουν να καταγγείλουν την κυβέρνηση.

Στο προσκήνιο έρχεται ο ρόλος του Γιώργου Κατσαούνου, προϊστάμενος στο Γραφείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και γνωστός ως «συντονιστής καθημερινότητας» στο Μέγαρο Μαξίμου, φέρεται να παζάρευε και να ρύθμιζε αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ δεν δίστασε- σύμφωνα με καταγγελίες- να εκτοξεύσει απειλές προς υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ερευνούσε την υπόθεση.

«Συνεργάτης του Μητσοτάκη κανόνιζε επιδοτήσεις. Συγκλονιστική συνομιλία που δείχνει ότι ο Γ. Κατσαούνος, ''συντονιστής καθημερινότητας'' στο Μέγαρο Μαξίμου, απαιτούσε και παζάρευε αγροτικές ενισχύσεις Σοκαριστικές απειλές σε υπαλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ερευνούσε το σκάνδαλο. ''Καταφέρατε να κυκλοφορεί το όνομά μου σε εμπόρους ναρκωτικών, όπλων και νονούς της νύχτας''. Τον έδωσαν στη μαφία της Κρήτης. Εκλιπαρούσε: ''Κινδυνεύουμε… Έχω κορίτσι 10 ετών''» αναφέρει το δημοσίευμα.