Όσα είπε για ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε ο Παύλος Πολάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Αυτή η φημολογούμενη πιθανότητα, όσο μένει μετέωρη, δεν κάνει καλό σε κανένα και σίγουρα δεν κάνει καλό στο χώρο μας. Αν ο Αλέξης πραγματικά ενδιαφέρεται για το σχηματισμό μιας πλειοψηφικής προοδευτικής συμμαχίας θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του εδώ και καιρό», δηλώνει ο Παύλος Πολάκης στο libre για την πιθανότητα δημιουργίας ενός νέου κόμματος υπό τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το ΠΑΣΟΚ, δηλώνει ότι «έχει ανεξίτηλα τραύματα από τη Σημιτική περίοδο, από το Καστελόριζο του Παπανδρέου και από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου» και γι’ αυτό «δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο σχηματισμό ενός πλειοψηφικού ρεύματος».

Σ’ ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση όσων συνέβησαν τα τελευταία χρόνια δηλώνει: «Για να κερδίσουμε την αξιοπιστία μας πίσω, χρειάζεται χρόνος».

Τέλος, μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το «έγκλημα» των Τεμπών όπως το χαρακτηρίζει, τονίζει με νόημα: «Τα σύννεφα, μαζεύονται πολλά και από ότι φαίνεται θα έχουμε καταιγίδα».