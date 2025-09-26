Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ της ΚΝΕ κορυφώνονται το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στις 20:30, όπου θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Το πάρκο Τρίτση πλημμύρισε από κόσμο που έσπευσε για το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητής.

Η κεντρική συζήτηση είχε θέμα «Το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα επιβεβαιώνει: Σοσιαλισμός η απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα!» και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των παραβρισκόμενων ενώ γεμάτα ήταν κάθε γωνιά και στέκι του Φεστιβάλ.

Στις σκηνές δε, γινόταν το αδιαχώρητο καθώς γνωστοί και αγαπημένοι καλλιτέχνες έδωσαν το παρών, ανάμεσά τους ο Μανώλης Μητσιάς και η Γιώτα Νέγκα.

Παρών στις εκδηλώσεις φυσικά ήταν και ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε και συνομιλίες με τους καλλιτέχνες.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στις 20:30, όπου θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετίσει ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής.

