Η ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μία μόλις μέρα μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στο βήμα της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναμένεται να ανέβει σε λίγο για να απευθύνει την ομιλία του, κατά την 4η μέρα των εργασιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ομιλία του πρωθυπουργού ήταν προγραμματισμένη για τις 17:30 αλλά υπάρχει μία καθυστέρηση στην έναρξή της. Ωστόσο πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στην ομιλία του ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, ενώ αναμένεται να αναφερθεί στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη στο Bloomberg

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο Bloomberg για κρίσιμα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Ευρώπη αλλά και για τις προβλέψεις του για τις επόμενες εκλογές.

Στη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοδότησης για την άμυνα, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι και η Γερμανία θα στηρίξει την πρωτοβουλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος είναι η προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων και η ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας μέσω συντονισμένων δράσεων στα επόμενα ευρωπαϊκά συμβούλια.

Όπως τόνισε «Πιστεύω ότι τώρα έχει πάλι δυναμική αυτή απόψε και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι βέβαιος και πως η Γερμανία θα αλλάξει κι αυτή απόψε και να συμφωνήσει πόσο αναγκαίο είναι αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτός συλλογικός μηχανισμός χρηματοδότησης θα προστατεύει τα κοινά μας συμφέροντα και θα προάγει την άμυνα που θα πρέπει να αποτελέσει την συλλογική προτεραιότητα μας»