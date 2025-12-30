Καμία δεν το κάνει πρώτο θέμα.

Βλέπουμε το πρωί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καμία, ούτε οι πλέον φιλοκυβερνητικές, δεν κάνουν πρώτο θέμα τη διχαστική παρέμβαση του πρωθυπουργού περί αγροτών που «τραμπουκίζουν» όσους συναδέλφους τους θέλουν να προσέλθουν στον διάλογο με την κυβέρνηση.

Πρώτον, γιατί θέλουν να μην φτύνουν στα μούτρα τους αναγνώστες τους.

Και δεύτερο, γιατί δεν μπορούν να πάνε τόσο πολύ κόντρα στους αναγνώστες τους και την κοινή λογική.

Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις το βράδυ της Κυριακής η κυβέρνηση προώθησε κείμενο για τα «18 μπλόκα» που διαφοροποιούνται και αποδείχτηκε ότι ήταν μόνο ...έξι!

Ο κατήφορος του Μαξίμου πάντως συνεχίζεται!

Τ.Τε.