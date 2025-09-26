«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει καταπιεί τη γλώσσα του», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

«Πέντε ώρες μετά την ανακοίνωση μας και το Μαξίμου συνεχίζει την ένοχη σιωπή. Ο κ. Μυλωνάκης δεν διαψεύδει ότι ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο. Ο κ. Μπουκώρος δεν διαψεύδει τον κ. Σαλμά που δήλωσε ότι του εκμυστηρεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι ήταν ο κ. Μυλωνάκης αυτός που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει καταπιεί τη γλώσσα του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Επιμένουμε στα ερωτήματα:

-Αν ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, μήπως ενημέρωσε και άλλα πολιτικά πρόσωπα;

-Ο Πρωθυπουργός γνώριζε για τις επισυνδέσεις και την πρακτική του στενού του συνεργάτη να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα για αυτές;

-Η ενημέρωση πολιτικών προσώπων ότι αναφέρονται στις επισυνδέσεις συνιστά για την κυβέρνηση παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης;

-Ο Πρωθυπουργός γιατί κρατά τον κ. Μυλωνάκη στο Μαξίμου μετά τις αποκαλύψεις;

-Η κυβερνητική πλειοψηφία γιατί εμποδίζει να κληθεί ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή;

-Αν δεν ήταν ο κ. Μυλωνάκης το πρόσωπο από το Μέγαρο Μαξίμου που ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, τότε ποιος ήταν;